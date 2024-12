dolenjska

VIDEO: Tako smo na Dolenjskem listu presenetili ekipo Radia 1

19.12.2024 | 14:30 | M. K.

Danes ob 5. uri zjutraj se je začela zgodba, ki jo piše srčna Slovenija – 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in dm.

Kot smo že poročali, so radijci Radia 1 že krepko zavihali rokave. V osrčju Ljubljane se ne odvija samo maraton, temveč jubilejna, deseta dobrodelna pravljica, ki vsako leto združuje tisoče ljudi z enim plemenitim ciljem: pomagati družinam v stiski in jim podariti tisto, kar najbolj potrebujejo – upanje, toplino in občutek, da niso sami.

Podporo projektu so izkazali tudi v drugih tako lokalnih kot regionalnih medijih, kot so Vestnik, Novi tednik, Naš čas, Štajerski tednik in Primorske novice, pa na Svet24 in seveda tudi mi na Dolenjskem listu.

Podporo akciji je v imenu Dolenjskega lista izrekla Marija Krnc Kogovšek.

