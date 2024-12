Kam pisati Božičku?

19.12.2024

V najbolj čarobnem času leta Pošta Slovenije z Božičkovo pošto ponovno spodbuja najmlajše k pisanju z roko ter druženju in pogovorom o stvareh, ki lepšajo življenje.

Vabimo vas, da tudi vi skupaj z otroki do 23. decembra pišete Božičku in se v tem prazničnem času pogovarjate o dejanjih, s katerimi lahko drug drugemu polepšamo dan in izboljšamo svet, v katerem živimo. Veseli bomo vseh pisem in risbic na to temo.



BOŽIČEK

Za pravljičnimi vrati Poštarja Pavlija 7

2002 MARIBOR

Da bo praznično obdobje še prijaznejše, vsem otrokom podarjamo virtualni ogled pravljice Pikin božič v izvedbi gledališča KU-KUC. Na ogled bo med 10. decembrom 2024 in 5. januarjem 2025 na povezavi posta.si/bozickova-posta. Pravljica otrokom predstavi očarljivost božiča ter izpostavi vrednote, kot so prijateljstvo, skupno preživljanje časa in radodarnost.

Želimo vam lepe praznike in vse dobro v letu 2025!

