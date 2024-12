kronika

Povzročitelj nesreče z 2,9 promila alkohola, dva poškodovana

18.12.2024 | 09:00 | M. K.

V Biču pri Trebnjem se je včeraj nekaj po 15. uri zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 33-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v drugo vozilo. Poškodovana sta bila voznik in sopotnica. Povzročitelju so izmerili 2,9 promila alkohola, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Opiti 33-letnik je trčil v osebno vozilo 37-letnika. Po navedbah policije sta bila 37-letni voznik in njegova 36-letna sopotnica lažje poškodovana in so ju reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so pri povzročitelju v litru izdihanega zraka izmerili 1,38 miligrama alkohola oziroma 2,9 grama alkohola na kilogram krvi. 33-letniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu odredili strokovni pregled.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

