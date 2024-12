kronika

Znan vzrok nesreče: z 1,7 promila alkohola težko voziti pametno

17.12.2024 | 10:40 | M. K.

Včeraj nekaj pred 13. uro se je, kot smo že poročali, zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh vozil na Blanci. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 31-letni voznik, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil 53-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, povzročitelj pa je vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo preiskavo. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

O nesreči pri HE Blanca smo sicer poročali že včeraj. (Foto: PGD Sevnica)

Trk na Belokranjski

Okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na Belokranjski cesti v Novem mestu. Policisti so ugotovili, da je 70-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprimerne varnostne razdalje trčila v avtomobil 35-letne voznice. Lažje poškodovana 35-letnica je potrebovala zdravniško pomoč. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Prehiter na avtocesti

Nekaj po 11. uri so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 186 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 56 km/h. 27-letnemu državljanu Italije so izrekli globo.

Vlomi in tatvine

Na Brodu v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel je televizijski sprejemnik, štedilnik in električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za 500 evrov škode.

V okolici Vrhovske vasi v vinorodnem okolišu Belinje so med 11. 12. in 16. 12. neznanci vlomili v tri počitniške hiše in ukradli suhomesnate izdelke in alkoholno pijačo. Z vlomi in tatvinami so lastnike oškodovali za okoli 1.700 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Kapele, Rakovec, Rigonce, Slovenska vas, Jesenice, Loče, Jereslavec) včeraj prijeli 18 državljanov Afganistana, deset Konga, devet Maroka, štiri državljane Bangladeša in Indije, tri Alžirije, dva državljana Sirije in Palestine, državljana Nepala in Šrilanke.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 75. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 227 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja denarja, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

