Premier Golob napovedal, kakšen bo nepremičninski davek

17.12.2024 | 07:30 | G.G./STA

Vlada se ob v okviru drugega paketa davčne zakonodaje lotila tudi nepremičninskega davka.

"Prihodnje leto bomo spisali tudi ustrezno zakonodajo in če bo prišlo do dovolj širokega političnega konsenza znotraj koalicije, bomo tako reformo tudi uzakonili. Mogoče je, da bo učinek nastopil kasneje, uzakonjena pa bo v tem mandatu v prihodnjem letu, to je zaenkrat načrt," je o predvideni časovnici sprejema drugega davčnega svežnja v pogovoru za Televizijo Slovenija dejal predsednik vlade Robert Golob.

Izhodišča so po njegovih besedah zelo enostavna, med ukrepi je izpostavil davek na nepremičnine oz. kot ga je imenoval sam "davek na drugo nepremičnino in vse naslednje". Prva nepremičnina, ki jo ima posameznik v lasti in kjer ima stalno prebivališče, bo torej izvzeta, je pojasnil Golob. O višini davka bodo po Golobovih besedah v koaliciji še razpravljali. "Kdor se bo odločil, da stanovanje, ki je danes prazno, odda v najem, se mu bo davek za najem odbil od davka od nepremičnine," je še o izhodiščih drugega davčnega svežnja napovedal Golob.

Namen obdavčitve bo tako zajeti čim več praznih nepremičnin in jih spraviti na najemni trg. To je tudi predpogoj za pot do znosnih najemnin, je prepričan. "Danes vsi vemo, da so stanovanja predraga tako z vidika nakupa kot tudi najemnine," je še izpostavil premier za televizijo.

Kar bodo "zajeli" s tem davkom, pa bodo nato preusmerili v znižanje obremenitve dela oz. višje plače, obljublja Golob. "Vse, kar bo davek na drugo nepremičnino prinesel državi, bo šlo za to, da bodo na koncu ljudje, ki delajo, imeli višje plače. S bomo dosegli, da bodo cene na trgu morale pasti in mlade družine z višjimi plačami si bodo mogoče končno lahko privoščile svoj dom. To je namen davčne reforme - kako omogočiti ljudem, ki nimajo svojega doma, da do njega pridejo." Golob je prepričan, da bo pri tem tudi logična solidarnost starejših generacij do mlajših.

