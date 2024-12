OTP banka v Novem mestu se predstavi: »Tukaj smo!«

14.12.2024

OTP banka, ena vodilnih bank v Sloveniji, je z več kot 900 bančnimi točkami najbolj dostopna banka pri nas. Prek fizične poslovne mreže poslovalnic, bankomatov in pošt po vsej državi in prek vrhunskih digitalnih bančnih poti strankam zagotavlja širok nabor sodobnih finančnih produktov in storitev, tako za prebivalstvo kot za mala in srednje velika podjetja.

Stanka Padovan, vodja poslovalnice Novo mesto

V oglaševalski kampanji, s katero med drugim opozarjajo na izjemno dostopnost OTP banke, pravijo: »Tukaj smo!«. O novostih v poslovni mreži OTP banke smo se pogovarjali s Stanko Padovan, vodjo poslovalnice Novo mesto, ki jo najdete na naslovu Novi trg 3.

V zadnjem času smo opazili, da so bančne poslovalnice pod imenom OTP banke dobile prenovljeno podobo. Kje na Dolenjskem ste prisotni in na kakšen način?

»Res je, naše poslovalnice so pred časom dobile svež videz, saj so opremljene v skladu s celostno grafično podobo Skupine OTP, katere članica je naša banka. Na Dolenjskem smo poleg Novega mesta strankam na voljo v tako rekoč vseh večjih mestih, kot so Črnomelj, Kočevje, Krško, Grosuplje in Trebnje, a ne samo s poslovalnicami, ampak tudi s sodobnimi bankomati, med katerimi mnogi omogočajo tudi plačilo položnic in informacije o stanju na računu. Tudi na poštah v vseh večjih krajih po Sloveniji je mogoče opraviti večino bančnih storitev. Strankam smo tako zares dostopni.«

Poslovalnica Novo mesto

Sveža podoba poslovalnic pa zagotovo ni edina novost?

»Veseli nas, da smo nedavno okrepili ekipo naše poslovalnice in se lahko lažje posvečamo uresničevanju našega poslanstva: izpolnjevanju pričakovanj strank.

V naši poslovalnici je tako mogoče opraviti gotovinske posle vseh vrst, imamo ogromno znanja za izbor kompleksnejših produktov kot so krediti, naložbe in zavarovanja. Skupaj s sodelavci si prizadevamo za kakovostno obravnavo, ko nas stranke najbolj potrebujejo.«

Poleg bančnih poslovalnic pa so strankam na voljo tudi številne sodobne bančne poti, kajne?

»Seveda, in ker se v OTP banki zavedamo pričakovanj sodobnih uporabnikov, skrbimo za nenehen razvoj naše večkrat nagrajene spletne in mobilne banke. Ta omogoča opravljanje bančnih poslov ter nadzor nad osebnimi in poslovnimi financami od kjerkoli, 24 ur na dan in vse dni v tednu. Te storitve dopolnjujejo mDenarnic@ ter Google Pay in Apple Pay, ki omogočata brezstično plačevanje nakupov tako na fizičnih prodajnih mestih kot prek spleta.«

Kakšne prednosti pa prinaša dejstvo, da je OTP banka članica mednarodne Skupine OTP?

»Kot članica mednarodne Skupine OTP, ene najhitreje rastočih in vodilnih bančnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi, smo še močnejši, inovativnejši in še bolj osredotočeni na naše stranke. Stranke lahko na primer brezplačno dvigujejo gotovino z debetno kartico Visa na okoli 400 bankomatih po Sloveniji, ta storitev pa jim je na voljo še pri več kot 4000 bankomatih članic Skupine OTP.«

Ekipa poslovalnice Novo mesto

Omenili smo že, da ste banka z dolgo tradicijo in močno vpetostjo v lokalno okolje. Kako je s tem pod okriljem OTP Skupine?

»Naši bančni strokovnjaki si prizadevajo, da podpirajo stranke pri uresničevanju bodisi osebnih bodisi poslovnih ciljev na vsakem koraku in to nadaljujemo tudi pod okriljem Skupine OTP.

Naše poslovalnice niso le poslovni prostori, ampak so pogosto prostor druženja, saj v njih gostimo različne dogodke, kot so srečanja s strankami in predstavniki lokalne skupnosti, strokovne predstavitve in druga srečanja s posamezniki ali organizacijami, s katerimi v OTP banki sodelujemo kot sponzorji ali donatorji.«

Oglasno sporočilo

