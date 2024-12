kronika

FOTO: Trpela pločevina treh

13.12.2024 | 07:30 | M. K.

Včeraj malo pred šesto uro zjutraj se je zgodila prometna nesreča v Krškem - udeležena so bila tri vozila, ena oseba pa, kot so poročali v PGE Krško, poškodovana. Krški poklicni gasilci so kraj nesreče protinaletno in protipožarno zavarovali, nudili prvo pomoč, odklopili akumulator, vzpostavili izmenični promet ter očistili cestišče.

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): PGE Krško

