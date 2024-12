kočevsko-ribniško

Svet šole v drugi poskus razrešitve ravnatelja

12.12.2024 | 11:30 | STA

Kočevje - Svet Gimnazije in srednje šole Kočevje skuša vnovič razrešiti ravnatelja Gregorja Pečana. Med drugim mu očita neprimeren odnos do staršev, otrok in zaposlenih. Pečan vse očitke zavrača, svetu pa očita, da je sestavljen nezakonito. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se v primer za zdaj ne nameravajo vmešavati.

Gregor Pečan (Foto: arhiv DL; M. G.)

Svet šole, ki ga vodi Damjan Lazar, ravnatelju očita aroganten odnos do staršev, otrok in zaposlenih, na kar je v peticiji opozorilo tudi več kot 200 dijakov. Očitajo mu nezakonito preverjanje zdravstvenega stanja dijakov in nekatere druge nepravilnosti.

V zvezi s tem se je, kot je Lazar povedal za STA, pred časom obrnil na šolsko inšpekcijo, ki je ravnateljeva dejanja obsodila in jih napotila k uporabi 48. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta govori o tem, da ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.

Svet šole je zato začel postopek razrešitve, ki pa ga je prekinil, ker je šolska inšpekcija po Pečanovi prijavi ugotovila nepravilnosti pri imenovanju predstavnikov dijakov, sindikalnega zaupnika in enega od staršev v svet zavoda.

Svet je po Lazarjevih besedah nato poskrbel za vnovično, pravilno imenovanje sindikalnega zaupnika in predstavnika staršev, ne pa tudi dveh predstavnikov dijakov, saj morajo ti znova izpeljati volitve. Nato je sprejel nov sklep o razrešitvi Pečana. Ta se ima o sklepu pravico izreči, nato mora svoje mnenje v roku 30 dni podati še ministrstvo, nato pa bo lahko svet sprejel končen sklep o razrešitvi.

Sklep o razrešitvi so skušali po Lazarjevih besedah Pečanu vročiti tudi z detektivom, a za zdaj neuspešno. Zato zdaj čakajo, da bo minilo predpisanih 14 dni za t. i. fiktivno vročitev, ko se bo štelo, da je sklep dobil že s tem, ko mu je bil vložen v poštni nabiralnik.

Postopek nameravajo nato v svetu nadaljevati, čeprav v svet še nista bila imenovana dva predstavnika dijakov. Na vprašanje, ali se ne boji, da bi lahko bil sklep zaradi tega neveljaven, Lazar odgovarja, da ugotavljanje tega, kako je bil kdo imenovan, ni v njihovi domeni.

Težava je tudi, ker svetu 14. januarja poteče mandat, kar pomeni, da mu bo mandat najverjetneje potekel, še preden bo izpeljal postopek razrešitve. "V tem primeru se bo moral na zadevo odzvati nov svet, če bo oblikovan," je dodal Lazar.

Gimnazija in srednja šola Kočevje (Foto: arhiv DL)

Pečan, ki je trenutno na bolniški, vse očitke zavrača. "Svet nima enega primera, v katerem bi mi lahko očital nezakonitost," je dejal za STA. Opozarja tudi, da svet ni sestavljen v skladu z zakonom.

Za lažne je Pečan označil nekatere medijske zapise, da sta bila šola in on sam pod inšpekcijskim nadzorom: "Prvi in edini inšpekcijski nadzor do zdaj je bil nadzor, ki sem ga sprožil sam in v katerem sem opozoril na neustrezno sestavo sveta šole," je dejal. Glede očitkov, da mu svet ne more vročiti sklepa o razrešitvi, pa odgovarja: "Če bi mi ga poslali po pošti, bi ga najbrž že dobil."

V zadevo se je vključil tudi šolski sindikat Sviz, ki je v zvezi z dogajanjem zaprosil za sestanek na ministrstvu. A ga za zdaj ne bo. Na ministrstvu so namreč na vprašanje STA o tem odgovorili: "V zvezi z dogajanjem na srednji šoli Kočevje je trenutno odprt inšpekcijski postopek, seznanjena pa je tudi policija. Zaradi zagotavljanja zakonitosti postopka in vloge ministrstva kot drugostopenjskega organa v inšpekcijskih postopkih do zaključka postopka se na ministrstvu ne smemo odzivati na pobude za individualna srečanja na to temo. V tem oziru postopka do zaključka tudi ne smemo komentirati.''

