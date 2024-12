kronika

Alešu Krošlju za uboj mame devet let in pol

12.12.2024 | 10:40 | STA

Ljubljana/Kočevje - Ljubljansko okrožno sodišče je Aleša Krošlja iz Kočevja za lanski uboj 67-letne mame obsodilo na devet let in šest mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Aleš Krošelj je obžaloval to, kar se je zgodilo, čeprav po njegovi oceni ni dovolj raziskano. (Foto: Tomaž Skale)

Proti koncu prejšnjega leta so v stanovanju v enem izmed kočevskih blokov našli truplo 67-letnice, za uboj pa obtožili Krošlja, ki naj bi imel težave z alkoholom in drogami. Ta krivde ni priznal in je vztrajal, da je zaspal, potem pa se zbudil ob nepremični mami.

Sojenje je na ljubljanskem okrožnem sodišču steklo avgusta letos, konec novembra pa je sodišče zaključilo glavno obravnavo. V zaključnih besedah je tožilec Sedin Kičin ocenil, da so bili očitki Krošlju, da je mamo tako pretepel, da je zaradi poškodb umrla, v celoti dokazani na osnovi dokazov obdukcije, izvedenskih mnenj in izpovedi prič. Krošljev zagovornik je nasprotno ocenil, da tožilstvo ni jasno in s stopnjo gotovosti dokazalo krivde obtoženca, podobno tudi ne različni sodni izvedenci, je poročal Dnevnik.

Ob koncu sodnega postopka je sodni senat, ki mu je predsedovala Klavdija Bercieri, nagovoril še obtoženi Krošelj, ki je obžaloval to, kar se je zgodilo, čeprav po njegovi oceni ni dovolj raziskano. Sodni senat je sledil predlogu tožilstva.

Bercieri je v obrazložitvi sodbe zavrnila scenarij obrambe, po katerem bi lahko v stanovanje vstopila tretja oseba in usodno poškodovala 67-letnico. Dokazni postopek je po mnenju sodnice pokazal, da v kritičnem času ni nihče drug vstopil v stanovanje, tudi Krošelj pa se do obiska svojega sina ni odzival na zvonjenje, trkanje in klice. Medtem ko je bila njegova mati že mrtva, je sicer sam nekajkrat odšel iz stanovanja, med drugim je v zdravstvenem domu grozil z nožem, poroča Dnevnik.

Pri izreku kazni se je sodnica strinjala, da je Krošelj moril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, je pa vsekakor bil odgovoren za svoja dejanja. Kot odvisnik od alkohola in prepovedanih drog je po mnenju senata v življenju zasledoval zgolj udobje. Mami je zato očital, da je prepoceni prodala stanovanje, in da mu ni izročila svoje pokojnine, še piše Dnevnik.

