Zakaj kupiti božično-novoletno drevesce z modro nalepko?

10.12.2024 | 11:50 | STA; M. K.

Posekana drevesca iz slovenskih gozdov, namenjena praznični okrasitvi, morajo biti letos med prevozi in prodajo označena z nalepko modre barve, na kateri je letnica 2024. Zavod za gozdove Slovenije usmerja pridobivanje okrasnih drevesc iz gozdnih površin na gozdu in naravi prijazen način, ki ne povzroča škode v gozdovih, so zagotovili.

Modra nalepka na kupljenemu drevescu pomen, da je le to bilo pridobljeno na naravi prijazen način, brez povzročitve škode v gozdovih.(Foto: Zavod za gozdove Slovenije)

Modra nalepka, na kateri je napis "darilo gozda vašemu domu", kupce ozavešča, da je uporaba navadne smrečice iz lokalnega gozda v skladu z usmeritvami zavoda za gozdove naravi najbolj prijazna oblika božično-novoletne okrasitve, so v sporočilu za javnost zapisali na zavodu.

"Pridobiva se jih iz zaraščajočih se kmetijskih površin, s površin pod daljnovodi in na cestnih brežinah ter iz namenskih nasadov na kmetijskih površinah. Okrasna drevesca, pridelana v Sloveniji, imajo najmanjši ogljični odtis ter ne predstavljajo nevarnosti za vnos tujerodnih žuželk in bolezni, ki bi lahko ogrozile gozdove," so zapisali.

Iz gozda oziroma narave so pridobljena na gozdu in naravi prijazen način, zrasla so brez dodatnega vlaganja energije in vode ter brez uporabe pesticidov. "Če drevesca izvirajo iz redčenj pregostega mladovja v gozdu, ima njihovo pridobivanje celo ugoden vpliv na gozdove, saj jih s tem negujemo," so pojasnili.

Tako pridobljena drevesca se po njihovih navedbah po svoji košatosti in obliki sicer ne morejo meriti z okrasnimi drevesci iz namenskih nasadov. "A če upoštevamo, da bo drevesce stalo ob steni ali v kotu sobe, drevesca pravilne stožčaste oblike niti ne potrebujemo. Če smrečico čim prej po prihodu domov prirežemo in jo vstavimo v stojalo z vodo, preprečimo tudi predčasno odpadanje iglic," so navedli.



Nalepke lastniki gozdov pridobijo na zavodu skupaj z odločbo, v kateri so zapisane usmeritve in pogoji za pridobivanje okrasnih drevesc iz gozda. Nadzor nad pridobivanjem okrasnih drevesc izvaja gozdarska inšpekcija. Tudi pri nabiranju mahov, ki se v tem času uporabljajo pri postavitvah jaslic, je treba po navedbah zavoda upoštevati, da ga je dovoljeno skupno nabrati največ dva kilograma in pri tem na eni površini odvzeti največ petino vsega mahu.

"Pozornost velja tudi pri odsluženih drevescih po koncu praznikov. Teh ne odlagamo v gozdove ali na gozdni rob, saj odslužena drevesca, ki niso bila vzgojena v Sloveniji, predstavljajo nevarnost za vnos bolezni v gozd. V gozd tudi ne sadimo odsluženih okrasnih dreves iz loncev. Odslužena drevesca spadajo med zeleni odrez, primerno razsekana tudi v zabojnike za organske odpadke oziroma na kompost," so dodali.

