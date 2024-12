kronika

FOTO: Zagorelo na svinjaku, živali rešili

9.12.2024 | 10:30 | Foto: PGD Velika Dolina in PGD OBrežje

Gasilci PGD Velika Dolina in PGD Obrežje so v soboto posredovali na Ponikvah, kjer je zagorelo na podstrešju kmetijskega objekta - svinjaka. Kot poročajo iz obeh društev, so na srečo pred ognjem rešili vse živali in tudi preprečili širjenje ognja. Več o sobotni akciji v spodnji fotogaleriji ...

‹ nazaj