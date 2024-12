dolenjska

Konec tedna popolna zapora na novomeški Seidlovi cesti

4.12.2024 | 18:30 | M. K.

Novo mesto - Novomeška Seidlova cesta bo na odseku med križiščem s Cankarjevo ulico in Plavo laguno od sobote do predvidoma ponedeljka popolnoma zaprta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin. V ponedeljek bo promet znova potekal ob delni zapori, če pa izvajalcu del še ne bo uspelo končati, bodo popolno zaporo podaljšali, so danes sporočili z Občine Novo mesto.

Dela na Seidlovi cesti (Foto: MONM)

Razlog za zaporo je prevezava komunalnih vodov. Dela izvaja družba CGP.

Prenova te pomembne mestne vpadnice bo po napovedih občine potekala do maja prihodnje leto, občina pa bo zanjo namenila 1,15 milijona evrov. Na omenjenem 600-metrskem odseku poteka rekonstrukcija cestišča, kjer bodo na obeh straneh zagotovili površine za pešce in kolesarje.

Predvidena je tudi zamenjava cestne razsvetljave ter ureditev odvodnjavanja in komunalne infrastrukture. Na območju križišča Seidlove ceste in Koštialove ulice bodo za varnost šolarjev poskrbeli tudi s prenovljenim avtobusnim postajališčem.

