FOTO: Parkeljni in angeli na nočnem obisku

1.12.2024 | 14:00 | M. L.

Kapele - Včeraj je bil v Kapelah pravi nočni spektakel. Sekcija turističnega društva Kapele Kapelski Krampusi je tretjič pripravila Kapelski Krampuslauf.

Noč je gorela.

Na prireditvi je skozi središče Kapel zganjala trušč povorka okovanih in okožuhanih »parkeljnov«, grotesknih mask in kostumov demonov, ki pa je bila grozna samo na videz, sicer pa je tudi delila otrokom bonbone.

Mistični prihod z neba.

Kot je povedal Robi Lubšina, vodja Kapelskih Krampusov in glavni organizator Krampuslaufa, je nastopilo devetnajst skupin, od teh dve iz Avstrije, ena iz Hrvaške, ostale iz Slovenije, v njih pa je bilo skupno okrog tristo likov.

Dogajanje je bilo tudi sila skrivnostno. Glavni Kapelski Krampus Robi Lubšina (levo) je v začetku dogajanja skrivnostno izginil, potem pa se je spet nenadoma pojavil na prizorišču in z zadoščenjem glavnega organizatorja opazoval veliko množico sodelujočih n gledalcev.

Grozljivi krampusi, demoni in parkeljni, s katerimi so si navdušenje množice delili tudi angeli in Miklavž, so v svojem silnem trušču in ognju, a tudi ob svojih prijaznih dotikih otroških in odraslih rok, izginjali v noč, sicer precej razsvetljeno in zakajeno, in ko je zadnji potonil v tako poltemo, se je celotno dogajanje preselilo v velik osvetljen prireditveni šotor, kjer se je dogodek radostno nadaljeval brez pogledov na uro ob živi glasbi.

