dolenjska

V Trebnjem bodo razširili šolsko telovadnico, v Velikem Gabru načrtujejo novo

30.11.2024 | 09:20 | R. N.

Trebnje - Trebanjski občinski svet je na zadnji seji soglasno potrdil dopolnjena predloga proračunov za naslednji dve leti. Po besedah županje Mateje Povhe sta proračuna znova investicijsko naravnana, z njima naslavljajo veliko nalog in izzivov, ki jih imajo.

Trebanjski svetniki so potrdili dvoletni proračun. (Foto: R. N.)

Občina za naslednje leto predvideva 19,2 milijona evrov prihodkov in 21,5 milijona evrov odhodkov, za leto 2026 pa na prihodkovni strani načrtujejo 18,4 milijona, na odhodkovni 18,7. Za naložbe v letu 2025 namenjajo 8,5 milijona evrov, ključna projekta sta dozidava in prenova športne dvorane pri osnovni šoli Trebnje in postavitev sončnih elektrarn na petih javnih objektih, ki so v njeni lasti. Leto kasneje za naložbe načrtujejo 5,4 milijona; med drugim se bodo lotili prenove vodovodnega sistema v skupni dolžini 12 km v južnem delu občine, in sicer na območju Suhe krajine, občina pa načrtuje tudi pričetek gradnjo nove šolske telovadnice v Velikem Gabru. »Kljub velikim naložbam v šolsko infrastrukturo ne bodo trpele investicije v cestno in komunalno infrastrukturo. Projekti so razpršeni po vsej občini,« je še dodala županja.

Bla Pavlin (tretji za mizo z leve proti desni) je dejala, da so v obeh proračunih zajete pomembne naložbe za obačne. (Foto: R. N.)

V razpravi je Blaž Pavlin (Nsi) dejal, da so v obeh proračunih zajete pomembne naložbe, ki prispevajo h kakovosti življenja občanov na območju celotne občine. »Vključeni so številni projekti, za katere se je naša stranka zavzemala že pred volitvami,« je še dodal. Veseli ga, da je med drugim predvidena tudi gradnja pločnikov od bencinskega servisa v Trebnjem do uvoza v obrtno cono in od Rimske ceste proti trebanjskem pokopališču ter ureditev koloparkov tako v Trebnjem kot tudi v Velikem Gabru.

Damjana Ribič, vodja referata za proračun (Foto: R. N.)

Ker se je zvišala povprečnina, ki jo občine prejmejo za vsakega prebivalca, je Jože Avguštinčič (SDS) razmišljal, da bi se več denarja namenilo krajevnim skupnostim. A po mnenju županje to ni potrebno, saj krajevne skupnosti z razpoložljivimi sredstvi pokrivajo svoje naloge. Brane Praznik (Gibanje Svoboda) pa je izpostavil, da je v proračunu veliko nedorečenosti, ki bi jim lahko delale težave. »Pogrešam bolj natančno opredelitev glede gradnje druge osnovne šole, kako bomo reševali prostorsko stisko v ZD Trebnje, nenazadnje imamo veliko problemov tudi na področju kulture,« je naštel. Upa, da se bo tem zadevam v prihodnje posvečalo več pozornosti.

‹ nazaj