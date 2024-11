dolenjska

Stanje v JV Sloveniji ni dobro - prava rešitev za Rome delo in odgovornost

28.11.2024 | 14:10 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - V Sloveniji živi okrog deset tisoč Romov, po zakonu o lokalni samoupravi pa ima 20 občin z romskim prebivalstvom tudi romske svetnike, ki v občinskih svetih zastopajo interese romske skupnosti.

Darko Rudaš (v sredini), predsednik Foruma romskih svetnikov na včerajšnjem forumu v Šentjerneju, v družbi šentjernejskega romskega svetnika Valentina Brajdiča (na desni) in njegove žene Darke, ki je bila prej vrsto let romska svetnica

»Pomembno je, da delujejo kot most med romsko skupnostjo in širšim okoljem, spodbujajo vključevanje in prispevajo k boljši povezanosti. Delo romskih svetnikov je odvisno od njihove izobraženosti in pripravljenosti občine na sodelovanje in razumevanje njihove vloge,« pravi predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš.

Stanje v JV Sloveniji zaradi romske problematike že dlje časa ni dobro, zlasti letos poleti je bilo kar nekaj hudih incidentov in po besedah Rudaša nekatere analize kažejo, da se kazniva dejanja posameznih Romov v našem koncu povečujejo in stopnjujejo.

Darko Rudaš opozarja na pravice, a tudi na dolžnosti Romov.

»Zato menim, da se morajo pristojni odzvati bolj odločno. Kajti ni dobro, da se zadeve stopnjujejo. Ni pa vse v represiji, marsikaj se da doseči s preventivnimi ukrepi in pristopi. Policija že dela na preventivi in uspehi se že kažejo. Moramo pa razumeti tudi okoliško prebivalstvo, ki na račun neurejenega in neodgovornega življenja romske skupnosti živi manj kvalitetno,« je med drugim na forumu romskih svetnikov JV Slovenije včeraj v Šentjerneju povedal Rudaš.

Slaba luč na celotno romsko skupnost

Poudarja pa, da kaznivih dejanj ni mogoče pripisati kar celotni romski skupnosti, ampak za njimi stojijo posamezniki. "Ti bi morali biti za kazniva dejanja, ki jih zagrešijo, primerno kaznovani, saj ni pošteno, da je zaradi njih celotna romska skupnost zaznamovana, da njihova ravnanja mečejo slabo luč na celotno romsko skupnost," je dejal.

Na včerajšnjem forumu romskih svetnikov JV Slovenije ni manjkalo predstavnikov policije.

Na forumu, ki je bil zaprt za javnost in tudi za medije, so romski svetniki skupaj s predstavniki lokalne skupnosti, policije in drugih pristojnih razpravljal o romskih vprašanjih v jugovzhodnemu delu Slovenije. Iskali so razloge za nasilje, možne ukrepe za preprečevanje incidentov, skupne rešitve za izboljšanje položaja romske skupnosti ter se trudili določiti potrebne aktivnosti, ki bi vodile k večjemu sožitju Romov in civilov. Policija za vsakim korakom ni rešitev.

Predstavniki Občine Šentjernej: župan Jože Simončič, direktorica OU Nataša Šterk in Patricija Pavlič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti.

Rudaš izpostavlja nujno urejanje bivalnih razmer za Rome, saj bi se tako lažje prilagodili, ljudje bi jih lažje sprejemali. Po njegovi oceni bi Romi nujno potrebovali tudi delovna mesta, saj bi se potem manj posluževali premoženjskih deliktov. "Samo z zaposlitvijo jih je mogoče odvrniti od kraj. Dokazati jim je treba, da se jim bolj splača delati, kot pa se ukvarjati s kriminalom," je dejal in izpostavil, da je predpogoj zaposlovanja pa seveda obiskovanje vrtca in šole, torej izobrazba.

Prišla le dva romska svetnika



Marjan Hudorovič, romski svetnik iz Kočevja

Foruma romskih svetnikov JV Slovenije sta se od devetih romskih svetnikov udeležila le dva: romski svetnik v Kočevju Marjan Hudorovič, ki je na tem mestu že deset let in meni, da je pri njih že marsikaj narejenega za dobrobit Romov in je s svojim delom zadovoljen, ter romski svetnik iz Šentjerneja Valentin Brajdič, ki je na tem mestu prvi mandat, prej pa je bila nekaj mandatov njegova žena Darka, in pravi, da ne more nič doseči.

Župan občine Šentjernej Jože Simončič pa meni drugače in poudarja, da so na potezi Romi, da začnejo obiskovati vrtec in šolo ter se zaposlovati, za kar imajo vse možnosti. "Razložite Romom, da se bodo morali spremeniti in živeti znotraj kulturnega in siceršnjega okvira naše skupnosti. Pri tem imajo vedno našo naklonjenost in pomoč," je dejal in omenil, da se na razpise občinskega Javnega podjetja Ekološka družba Šentjernej za razna dela ne javi prav noben Rom.

"Sicer pa brezposelnost ni razlog za kriminalna dejanja Romov, ki so pogosta v naši sredini," poudari.

O vlogi romskih svetnikov in o sklepih s foruma pa več v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

