dolenjska

Gašper že ima že nov cilj – para olimpijske igre 2028 v Los Angelesu

28.11.2024 | 08:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Simpatični 25-letni Gašper Mlakar z Jerman Vrha pri Bučki v škocjanski občini si, čeprav je pred osmimi leti zaradi hude prometne nesreče kot tetraplegik pristal na invalidskem vozičku, osmišlja življenje na različne načine.

Ni ovir za tetraplegija Gašperja Mlakarja! Postal je državni prvak v para namiznem tenisu v svoji kategorji.V čast uspehov ga je včeraj sprejel in mu čestital škocjanski župan Jože Kapler.

Obvlada računalništvo, uživa v naravi, resno pa že štiri leta trenira tudi namizni tenis in je član Namiznoteniškega kluba Krka iz Novega mesta. Trdo delo in treningi – v Novem mestu in Ljubljani trenira kar desetkrat na teden – so obrodili sadove in nedavno je kot slovenski reprezentant na državnem prvenstvu v para namiznem tenisu v Novem mestu celo zmagal. Z njim so se seveda veselili njegovi bližnji, pa trenerka Manca Fajmut in selektor Ožbej Poročnik.

Na Gašperja in njegove dosežke pa so upravičeno ponosni tudi v škocjanski občini, zato ga je včeraj v prostorih novega Kulturnega centra Škocjan sprejel domači župan Jože Kapler, mu čestital ter ga obdaroval.

Gašperju namizni tenis pomeni vse. (Foto: osebni arhiv)

Na prijetnem klepetu ob čaju je Gašper povedal marsikaj zanimivega o sebi, obudil je spomine na nesrečo, ki mu je sicer zelo spremenila življenje, a vendar je po začetnem šoku novo stanje sprejel in si življenje osmislil tudi z namiznim tenisom.

Za ta šport se je navdušil med rehabilitacijo v Soči, kot je povedal, mu je bil velik izziv in je moral vložiti ogromno dela in časa, da je tako napredoval in prišel na državni nivo.

Zlata medalje, ki jo je dosegel prav na svoj 25. rojstni dan, mu veliko pomeni in zdaj se s svojim avtom še raje vozil na treninge – celo dvakrat na dan v Novo mesto, pogosto pa tudi v Ljubljano in Izolo. Neodvisnost mu omogočata vozniški izpit in lastni avtomobil.

Tudi samostojni podjetnik

25-letni Gašper je lahko navdih vsem nam - s svojim delom, vztrajnostjo, življenjskim optimizmom. (Foto: osebni arhiv)

Gašper je trdno odločen, da s treningi nadaljuje, se udeležuje mednarodnih turnirjev in tudi napreduje, cilje pa ima velike. Računa, da mu leta 2028 uspe priti na para olimpijske igre, ki bodo v Los Angelesu, sicer pa 2032. »Treba bo trdo delati za ta cilj. Pa tudi če ne uspem, sem zmagovalec, psihično in fizično sem uspel,« pravi Gašper, ki poudari, da se vedno da veliko naučiti tudi iz porazov, na vseh področjih.

Sam je neverjeten optimist, ki navdušuje v vztrajnostjo, zagnanostjo, energijo. »Delo me izpolnjuje, želim biti koristen,« poudari Gašper, ki se je pred mesecem dni podal tudi na samostojno podjetniško pot. V domači hiši si je ob pomoči staršev uredil delavnico, v kateri izdeluje spominke in okraske iz lesa, zdaj jih načrtuje tudi iz pleksija, razmišlja o tisku na majicah itd. Kot pravi, ima veliko dela, tako da je vzpostavil celo spletno trgovino.

Gašper navdihuje vse okrog sebe

Adriana Luzar je ponosna in vesela, da je lahko Gašperjeva prijateljica, saj jo navdihuje vsak dan znova.

Fant ima neverjetno energijo, voljo, pogum in vztrajnost, in kot pravi njegova prijateljica še iz šolskih dni Adriana Luzar, ki je prišla z njim na sprejem pri županu, navdihuje vse okrog sebe.

»Mi, ki imamo čast, da živimo z Gašperjem in smo mu blizu, se od njega lahko le učimo - predvsem da znamo ceniti svoje življenje, vsak svoj dan, vsako uro, vsako minuto, vsako sekundo. Ponosna sem in vesela, da je moj prijatelj. Imeti ob sebi tako osebo je res nekaj posebnega. Zanj ni nikoli predaje. Tak, kot je bil pred nesrečo – hiperaktiven in pozitiven – je ostal tudi potem. Postal je tako funkcionalen, da lahko sam zase poskrbi in noče pomoči, če res ni nujno. Šport ga je zagotovo spremenil v še bolj močno in pozitivno osebo,« pove Adriana. Gašperju je v veliko pomoč tudi njegova punca Nika.

Župan Jože Kapler pravi, da je Gašper Mlakar neverjetna osebnost za svoja leta in je dokaz, kako se da v življenju z vztrajnostjo, disciplino, delom in trdno voljo doseči neverjetno, »da se da premikati tudi meje nemogočega, zato nam je vsem lahko le vzor. Gašper ima celo cilj priti na para olimpijske igre, kar želim, da mu uspe,« pravi prvi mož škocjanske občine, ki mlademu obetavnemu vrhunskemu športniku obljublja, da mu bo lokalna skupnost v prihodnjih letih stala ob strani, tudi finančno. Za enkrat si vse financira sam.

‹ nazaj