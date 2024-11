Kako se pripraviti na energetsko zimo?

Prihajajoča zima prinaša nove izzive s porabo električne energije. Prilagoditev navad ni edini ukrep, ki vam lahko pomaga pri zmanjšanju stroškov.

V tem obdobju je ključno, da poiščemo rešitve za zmanjšanje stroškov in povečanje energetske učinkovitosti, ne da bi pri tem žrtvovali udobje. GEN-I stopa korak naprej in od 1. decembra 2024 znižuje cene električne energije in zemeljskega plina, kar olajša prehod v hladnejše mesece.

Znižane cene energije za zimo 2024/2025

GEN-I se je odzval na potrebe gospodinjskih in poslovnih odjemalcev. Cena zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce bo z decembrom nižja za 15 %, medtem ko bodo male poslovne stranke pri električni energiji deležne povprečnega znižanja cen za 11 %. To pomeni konkretne prihranke pri mesečnih računih v obdobju, ko so energetski stroški običajno najvišji. Cena električne energije za gospodinjske odjemalce ostaja nespremenjena, saj je do konca februarja regulirana s strani države.

Nove cene, ki bodo začele veljati 1. decembra 2024:

Te spremembe ne pomenijo le cenejše energije, temveč tudi varnost in stabilnost za vse, ki iščejo zanesljivega partnerja v energetskih izzivih.

Rešitve za trajnostno prihodnost

Poleg ugodnejših cen GEN-I razvija tudi inovativne rešitve za zmanjšanje porabe in povečanje neodvisnosti. Paket Pametna samooskrba združuje izgradnjo sončne elektrarne in uporabo hranilnika energije, kar lahko zmanjša mesečne stroške za elektriko do 60 %. Samooskrbne skupnosti, ki jih podpira GEN-I, pa povezujejo proizvajalce in porabnike energije iz obnovljivih virov, kar zagotavlja dolgoročne prihranke in prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Prihajajoča zima je pravi trenutek za razmislek o energetski prihodnosti. S konkurenčnimi cenami in trajnostnimi rešitvami je GEN-I vaš zanesljiv partner, ki vam bo pomagal ustvariti udoben in energetsko učinkovit dom​.

Izbira zanesljivega partnerja

Če v tem negotovem času razmišljate o zamenjavi ponudnika ali iščete dolgoročne energetske rešitve, je GEN-I zanesljiv partner. Novi ceniki odražajo prizadevanje GEN-I, da svojim odjemalcem v času negotovosti na energetskih trgih zagotovi konkurenčne cene. Svojim strankam zagotavljajo nižje stroške, pa tudi orodja za doseganje večje energetske neodvisnosti in trajnostne prihodnosti.

