Kea odpira trgovino na Mirni – priložnost za zaposlitev v lokalnem okolju

21.11.2024 | 12:40

Mirna - Podjetje Kea, že vrsto let sinonim za kakovostno ponudbo prehrambnih izdelkov in prijazno ekipo, nadaljuje širitev na slovenskem trgu z odprtjem svoje prve trgovine na Mirni. Ta pomemben korak označuje vstop Keine ponudbe na Dolenjsko, kjer do zdaj še ni bila prisotna. Odprtje Keine trgovine na Mirni prinaša tudi priložnost za zaposlitev v lokalnem okolju in prijetnem kolektivu.

Kea, ki je od letošnje jeseni v lasti hrvaške trgovske verige Studenac, ene najhitreje rastočih verig s preko 1.300 trgovinami, s tem širi svoje poslanstvo izvrstnih nakupov vse večjemu številu slovenskih kupcev. Tudi načrtovana trgovina na Mirni je del uspešne in ambiciozne zgodbe, ki jo Kea gradi že vrsto let.

Nova trgovina na Mirni bo lokalnemu prebivalstvu prinesla tudi priložnost za zaposlitev na delovnih mestih prodajalec in vodja trgovine. Zaposleni bodo delali v sodobno opremljenih prostorih z usmerjenostjo na pozitivne odnose in zadovoljstvo kupcev. Kea ponuja konkurenčno plačilo, nadpovprečen regres, rojstnodnevno pozornost, božično obdarovanje za otroke, možnosti nagrajevanja ter osebnega in kariernega razvoja.

»Prizadevamo si ustvariti delovno okolje, kjer se naši zaposleni počutijo cenjene in motivirane. Podpiramo njihov osebni in strokovni razvoj, saj verjamemo, da zadovoljni zaposleni prispevajo k še boljši izkušnji naših kupcev,« pravijo v Kei.

Podjetje Kea vabi vse, ki želijo postati del ekipe, ki bo prispevala k odlični nakupovalni izkušnji in razvoju ponudbe v lokalni skupnosti, k prijavi na kadrovska@kea.si ali po pošti na naslov: Kea d.o.o, kadrovska služba, Obrtna ulica 2, 3230 Šentjur. Več informacij pa lahko dobijo tudi na spletni strani Zaposlitev – Trgovine Kea ali po telefonu 03 746 22 73 – kadrovska služba.

