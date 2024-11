posavje

Nova stanovanja na Sremiški cesti, prihodnji teden še Žlapovec

21.11.2024 | 14:00 | D. Stanković

Krško - Na Sremiški cesti v Krškem, na območju nekdanjega kompleksa družbe Gastromiks, so namenu predali nov objekt s šestnajstimi neprofitnimi stanovanji. V prihodnosti je v načrtih gradnja še enega objekta, nato pa bo kompleks dokončno zaokrožen.

Bodoči stanovalci naj bi ključe za svoja nova stanovanja na Sremiški cesti 13 prevzeli jutri. (Foto: D. S.)

Objekt stoji na mestu nekdanje kuhinje podjetja Gastromiks, v njem je šestnajst novih javnih najemniških stanovanj. Rudar je v letu 2023 začel z gradnjo, ki je potekala do 15. novembra letos, ko je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje, je povedal direktor družbe Rudar Senovo Goran Udovč.

Stanovanja so različno velika, od garsonjer do trosobnih, skupaj z balkoni, ložami in shrambami v kleteh merijo od 50 do 110 kvadratnih metrov, eno pa je prilagojeno invalidni osebi. Najemnine bodo po Udovčevih besedah znašale od 270 do 560 evrov na mesec. Pod stavbo je tudi garaža z dvanajstimi parkirnimi mesti, štiri stanovanja pa imajo parkirišča zunaj. Objekt je skoraj nič energijski (energetski razred A1), s toplotno črpalko za ogrevanje in sanitarno toplo vodo ter sončno elektrarno, vsa stanovanja so opremljena s klimatsko in prezračevalno napravo ter sodobna senčila. »Ta stavba predstavlja največjo investicijo družbe. Boljših najemnih stanovanj iskalcem stanovanj ta hip ne moremo ponuditi,« dodaja Udovč.

Goran Udovč, direktor družbe Rudar Senovo. (Foto: D. S.)

Razpis za oddajo neprofitnih stanovanj so objavili že v juniju, prejeli so 42 prijav, čez poletje pa opravili ocenjevanje vlog. Večino pogodb so že podpisali, najemniki naj bi tako jutri že dobili ključe svojih stanovanj.

Nekdanji kompleks, ki ga je novomeški gradbinec Pionir zgradil v 70. letih prejšnjega stoletja za svoje delavce, tako že od leta 2013 dobiva povsem novo podobo. To je Rudarjev četrti stanovanjski objekt, poleg obnovljenega objekta na Sremiški 12a, ki je zgrajen kot apartmajska hiša, obnovljenega nekdanjega Pionirjevega samskega doma s 34 stanovanji ter novega objekta s 14 stanovanji na mestu porušenega starega samskega doma. »V najjužnejšem delu kompleksa pa je že pripravljeno zemljišče za nov stanovanjski objekt s trinajstimi stanovanji, gradbeno dovoljenje je že v pridobivanju. Tudi vso infrastrukturo imamo že napeljano, tako vodovod in kanalizacijo kot optiko,« je dejal Udovč.

Objekt so s simboličnim prerezom traku namenu predali (z leve) direktor Rudarja Senovo Goran Udovč, državni sekretar Klemen Ploštajner in krški župan Janez Kerin. (Foto: D. S.)

Po besedah državnega sekretarja ministrstva za solidarno prihodnost Klemna Ploštajnerja je šestnajst novih stanovanj za Krško približno toliko, kot če bi v Ljubljani zgradili dvesto stanovanj. Kot je dejal, ima občina zastavljene tudi izjemno dobre osnove za nadaljevanje stanovanjske politike s tem, ko ima že zagotovljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo (zasebno ali javno) kot tudi usposobljenega izvajalca stanovanjskih projektov. »Vse to je v Sloveniji izjemna redkost,« je občino pohvalil Ploštajner.

Prihodnji teden naj bi v Krškem namenu predali še objekt Žlapovec s sedemnajstimi stanovanji. V Mestni občini Krško (MOK) je trenutno na voljo okoli 600 neprofitnih stanovanj, kar glede na število prebivalcev občino postavlja v sam vrh med slovenskimi občinami.

Objekt na Sremiški cesti 13 je prvi v nizu Rudarjevih projektov, ki ga je družba zgradila s pomočjo nepovratnih sredstev ministrstva, večino dosedanjih projektov je realizirala z lastnimi sredstvi. Gradnjo je izvajalo podjetje Lesnina MG Oprema. Naložba naj bi znašala okoli 2,6 milijona evrov, od tega je 1,5 milijona evrov prispevalo ministrstvo za solidarno prihodnost iz načrta za okrevanje in odpornost. Razpisanih je bilo 60 milijonov evrov za sofinanciranje gradnje neprofitnih stanovanj v Sloveniji, ministrstvo je sofinanciranje odobrilo 34 projektom. Pri ocenjevanju in vrednotenju vlog so imele prednost investicije, ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve.

