bela krajina

FOTO: Slovesno odprli novo Osnovno šolo Loka

21.11.2024 | 11:00 | M. K.

Črnomelj - V Črnomlju so včeraj slovesno odprli novo Osnovno šolo Loka. Gre za eno izmed večjih naložb v šolstvo v zadnjih letih, vredno 14,4 milijona evrov, od česar je polovico denarja zagotovila država, polovico pa občina in Eko sklad. Odprtja se je udeležil tudi minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj.

Foto: Jani Pavlin

Stari objekt osnovne šole v Loki v Črnomlju, zgrajen leta 1968, je bil že precej dotrajan, dodatno ga je leta 2018 poškodovalo hudo neurje s točo. Del šole je postal neuporaben, učenci in zaposleni pa so se morali preseliti na nadomestne lokacije.

Potrebna sredstva za novo šolo je državni zbor zagotovil novembra 2021. Februarja 2022 je vlada projekt uvrstila v veljavni državni načrt razvojnih programov, dva meseca pozneje pa sta črnomaljski župan Andrej Kavšek in predsednik na javnem razpisu izbranega podjetja CGP Martin Gosenca podpisala pogodbo o gradnji. Ta je stekla decembra 2022, objekt pa so dokončali letos poleti.

Trak so prerezali župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek, ravnatelj OŠ Loka Boštjan Papež, minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj in predsednik uprave CGP Martin Gosenca. Odprtje so s kulturnim programom popestrili učenci OŠ Loka, slavnostni nagovor je imel minister, zbrane pa sta nagovorila tudi ravnatelj in župan.

Tako so lahko učenci, ki so med gradnjo gostovali na različnih nadomestnih lokacija, v nove šolske klopi lahko sedli ob začetku letošnjega šolskega leta.

V novi šoli je na 4800 kvadratnih metrih 15 učilnic za pouk učencev od 1. do 5. razreda ter specializirane učilnice za pouk tehnike, likovne vzgoje, gospodinjstva in računalništva. Za slednjo je šola od novomeške fakultete za informacijske študije prejela tudi donacijo 12 računalnikov.

Poleg tega so v šoli še kuhinja z jedilnico, upravni prostori, manjša telovadnica z garderobami, zbornica, kabineti za delo z učenci s posebnimi potrebami in knjižnica. Večina učilnic ima izhod na teraso ali šolski vrt.

Po besedah ravnatelja Boštjana Papeža so z novo šoli največ pridobili tisti, ki jim je namenjena. To so učenci, ki jim tako ne bo več treba gostovati v nadomestnih prostorih. Poleg tega se je šola rešila prostorske stiske, s katero se je spopadala pred gradnjo nove stavbe.

Ob dosedanji uporabi šole je bilo sicer slišati nekaj pripomb, da je jedilnica morda nekoliko premajhna, a Papež meni drugače. "Res je, da jedilnica ni tako velika, da bi lahko naenkrat jedlo vseh 480 učencev, bi bila pa večja jedilnica izguba prostora. Za kosila prostor zadostuje, medtem ko jo za malico uporabljamo v dveh terminih," je povedal.

»Pot do današnjega dne ni bila lahka. Projekt, ki se morda zdi enostaven, je bil izjemno zahteven. Vključeval je dolgotrajna pogajanja, dogovarjanja in številna usklajevanja. Zato gre danes posebna zahvala vsem, ki so sodelovali pri tem projektu. Nova šola je rezultat naše skupne vizije in vztrajnosti. Učencem želim, da jim novi prostori dajo navdih in motivacijo za doseganje uspehov, zaposlenim pa prijetno in spodbudno okolje za predajanje znanja in vzgojo mladih generacij,« je ob včerajšnjem odprtju povedal župan Andrej Kavšek.

‹ nazaj