Živa knjižnica na OŠ Vavta vas vzdignila veliko prahu, šola deležna tudi groženj

20.11.2024 | 15:10 | M. Ž.

Vavta vas - Danes je na osnovni šoli Vavta vas potekal dan dejavnosti za učence osmega in devetega razreda, v okviru katerega je bila tudi Živa knjižnica, ki je med nekaterimi starši povzročila obilo negodovanja zaradi prisotnih istospolno usmerjenih oseb.

Osnovna šola Vavta vas (Foto: Alfred Kolner / Google Maps)

Žive knjige so namreč ljudje, ki se v svojem vsakdanjem življenju zaradi osebnih okoliščin soočajo z različnimi predsodki in stereotipi ter so o tem pripravljeni govoriti z obiskovalci knjižnice. Dogodek so na šoli pripravili v sodelovanju z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD), ki metodo, ki jo že več kot 20 let poznajo po svetu in izhaja iz Danske, izvaja že več kot 13 let, z Živo knjižnico so med drugim vsako leto tudi del Tedna kultur v Novem mestu, redno sodelujejo tudi s srednjimi šolami po Dolenjski.

Pred omenjenim dnevom dejavnosti je na spletu eden od staršev objavil zapis, v katerem je navedel, da starši o tem niso bili prej obveščeni in napovedal, da bo njegov osmošolec ta dan ostal doma. »Ne zato, ker bi se z ženo bala, da lahko ena ura z LGBT aktivistom pokvari 13 let najine vzgoje. Doma bo ostal iz protesta. Ker želimo šoli sporočiti, da nima pravice in se ne sme vtikati v našo versko in moralno vzgojo,« je med drugim zapisal in Živo knjižnico označil za projekt, ki načrtno krši 41. člen slovenske ustave.

V šolo danes nekaj otrok osmega in devetega razreda ni prišlo, a je, kot je dejala ravnateljica Sabina Erjavec, še težko oceniti, koliko zaradi bolezni in koliko iz protesta staršev, večina se je pouka normalno udeležila.

Pri Živi knjižnici sodelujejo z vrsto organizacijami

»Naš cilj ni nikogar prepričevati v določeno stališče ali življenjski slog, ampak zgolj omogočiti odprt dialog in spodbujati empatijo ter razumevanje tistih, ki se soočajo s stereotipi bodisi zaradi svoje veroizpovedi ali telesnih ovir bodisi etničnega ozadja itd. Verjamemo, da je eden od korakov k bolj vključujoči družbi tudi ta, da mladim in splošni javnosti omogočimo, da spoznajo raznolikost in se učijo, kako biti spoštljiv do vseh, ne glede na razlike,« je o pomenu Žive knjižnice poudarila Mirjana Martinović iz DRPD.

Pri izvedbi Žive knjižnice DRPD sodeluje z vrsto organizacijami, denimo Društvom paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, Hospicom, OZRK Novo mesto, Društvom življenje brez nasilja, društvom Sevdah Novo mesto, Društvom za zaščito živali Novo mesto …, pa tudi Legebitre, tako da se »žive knjige« razlikujejo od dogodka do dogodka.

»Na naše vabilo za sodelovanje na OŠ Vavta vas so se tokrat odzvale naslednje knjige: srednješolka, ki je pristala na vozičku, gej, muslimanka, ukrajinska begunka oz. oseba s statusom začasne zaščite, plesalka iz Venezuele, potomka Slovencev, oseba, ki ne vidi, in lezbijka, poročena z žensko,« je navedla Martinovič.

Kot je poudarila ravnateljica, so se z njimi pogovarjali le tisti učenci, ki so to želeli, vse pa je potekalo zelo korektno in ob prisotnosti učiteljev. O očitku, da o omenjenem projektu niso bili vnaprej obveščeni, pa je dodala, da so bili starši z načrtovanimi dnevi dejavnosti seznanjeni ob pričetku šolskega leta.

»Žal je bila naša šola deležna tudi groženj, zato smo na policijo podali ovadbo,« je ob koncu obžalovala Sabina Erjavec.

Takšni odzivi jih žalostijo, hkrati pa, kot so na šoli zapisali v izjavi za javnost, potrjujejo, da so aktivnosti, kot je Živa knjižnica, ključnega pomena. Dodajajo, da je njihova šola vključena tudi v program Neon – varni brez nasilja in si nenehno prizadevajo učence ozaveščati o pomenu medsebojnega spoštovanja, strpnega dialoga in sprejemanja.

