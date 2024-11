gospodarstvo

Med deseterico najbogatejših še vedno zakonca Južna in Akrapovič

20.11.2024 | 12:00 | STA; M. K.

Na vrh lestvice 100 najbogatejših Slovencev, ki jo pripravljajo Finance, sta se letos vrnila Iza Sia Login in Samo Login. Na 3. mesto je skočil Jure Knez, družina Lah, lani 1., je zdrsnila na 6. mesto. Skupno premoženje stoterice se je povečalo za 14 odstotkov na 9,97 milijarde evrov, kar je nova najvišja vrednost doslej. Iz naše regije med prvo deseterico najdemo zakonca Južna in Igorja Akrapoviča.

Vesna in Dari Južna, med drugim lastnika sevniške Lisce, sta se ohranila med deseterico najbogatejših in napredovala po lestvici, zadnja tri leta sta bila na šestem mestu, letos na četrtem. (Foto: arhiv; Mediaspeed)

Premoženje nekdanjih zakoncev Login, ki si delita 1. mesto, so ocenili na po 414 milijonov evrov, kar je 20 odstotkov več kot lani. "Kupnino od prodaje družbe Outfit7 smo tokrat prilagodili za 20-odstotno inflacijo. Ob več kot 30-odstotni rasti nepremičnin v triletnem obdobju in več kot 50-odstotni donosnosti delnic na ljubljanski borzi namreč težko vztrajamo pri tem, da najuspešnejši slovenski podjetniki ne zmorejo (vsaj) ohranjati kupne moči svojih milijonov," pravijo pri Financah.

Lanskemu prvouvrščenemu Igorju Lahu so zaradi manj dobičkonosnega poslovanja Steklarne Hrastnik oceno znižali za 15 odstotkov na 326 milijonov evrov, s čimer se je uvrstil na 6. mesto.

Največji skok je uspel Juretu Knezu, soustanovitelju trboveljskega razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov Dewesoft. Vrednost njegovega premoženja so povišali za 48 odstotkov na 360 milijonov evrov, kar je desetkratnik ocene pred petimi leti. Knez se je s tem prvič uvrstil med prvih pet.

Na 4. mestu sta Vesna in Dari Južna (+29 odstotkov na 345 milijonov evrov), na 5. družina Šešok (+26 odstotkov na 340 milijonov evrov). Šestemu Lahu na 7. mestu sledi Igor Akrapovič (+19 odstotkov na 253 milijonov evrov), v prvo deseterico so se uvrstili še Marko Pistotnik (+20 odstotkov na 252 milijonov evrov), Ivo in Anastasia Taja Boscarol (+17 odstotkov na 249 milijonov evrov) ter Joc Pečečnik (+10 odstotkov na 240 milijonov evrov) in Boštjan Bandelj (-13 odstotkov na 240 milijonov evrov), ki so delita 10. mesto.

Igor Akrapovič se je v prvo deseterico spet vrnil lani, ko je bil deseti, letos ga najdemo na sedmem mestu. (Foto: arhiv DL)

Prag za uvrstitev na lestvico je bil s 43,1 milijona evrov za osem milijonov višji kot lani. Pri Financah so našteli približno 200 posameznikov z ocenjenim premoženjem, večjim od 20 milijonov evrov.

Med stoterico so letos štirje novinci in osem povratnikov. Najvišje je med novinci uvrščen nekdanji finančnik Primož Artač, ustanovitelj podjetja Tosla, ki proizvaja prehranska dopolnila, lani pa je ob 19,6 milijona evrov prihodkov lani 7,5 milijona evrov čistega dobička.

Na lestvici so tako kot lani štirje športniki. Največji skok je uspel Luki Dončiću, ki je ob ocenjeni rasti premoženja za 42 odstotkov na 105 milijonov evrov vkorakal v ligo 100 milijonov in na 22. mestu postavil nov mejnik za športnike na lestvici. Goran Dragić na lestvici zaseda 44. mesto z ocenjenimi 69,4 milijona evrov premoženja, Jan Oblak 85. mesto z ocenjenimi 47,6 milijona evrov, Anže Kopitar pa 93. mesto s 45,3 milijona. Pri športnikih kot merilo premoženja jemljejo bruto plače, znižane za davke in ocenjene stroške, ne upoštevajo pa morebitnih donosov, ustvarjenih z upravljanjem prihrankov.

Kot ocenjujejo pri Financah, so ob upoštevanju rasti stroškov v poslovnem okolju in ohlajanja v nekaterih panogah - predvsem avtomobilski - številna podjetja s svojo sposobnostjo vzdrževanja visoko nadpovprečnih dobičkovnih marž pozitivno presenetila. Pod splošnim vtisom nemškega gospodarskega ohlajanja je zelo spodbudno prebrati napovedi nadaljnje rasti tako prihodkov kot dobička šampionov, dodajajo.

"Podjetja v lasti najpremožnejših se po večini ponašajo s trdnimi bilancami in se zdijo na gospodarske izzive današnjega časa dobro pripravljena. V preteklosti so zasluge za visoke skoke ocen imeli tudi prevzemi po presenetljivo visokih večkratnikih dobička, ob višjih obrestnih merah pa je tovrstne aktivnosti precej manj kot pred leti," so zapisali pripravljalci lestvice.

