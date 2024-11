gospodarstvo

Selitev proizvodnje v BiH: Filtre selijo, delavci ostajajo

15.11.2024 | 13:00 | J. Slobodnik

Odpuščanj zaradi selitve dela proizvodnje v Bosno ne bo – Semiška Iskra se bo usmerila v proizvodnjo energetskih kondenzatorjev – Boljše vzdušje v proizvodnji

Semič - V semiški Iskri so začeli seliti del proizvodnje v Bosno in Hercegovino, natančneje, v Laktaše, kjer je Iskra lani začela graditi 15 milijonov evrov vredno tovarno. Kot nam je pojasnil direktor Iskre Boris Medica, v Bosno in Hercegovino selijo program kondenzatorskih filtrov (EOM), ki prinaša nekaj manj kot tretjino prihodkov semiške tovarne. Selitev naj bi bila končana do sredine leta 2025.

Semiški obrat Iskre se bo prednostno usmeril v razvoj in proizvodnjo energetskih kondenzatorjev. (Foto: Uroš Novina)

»Zaradi selitve ne načrtujemo odpuščanj. Nasprotno, trenutno nam primanjkuje proizvodnih delavcev in v zadnjih mesecih smo zaposlili več kot 20 ljudi,« poudarja Medica in dodaja, da se bo v semiškem obratu, v katerem je okoli 270 delavcev, letos in v prihodnjem letu upokojilo med 70 in 80 zaposlenih. »Vodstvo družbe verjame v prihodnost semiške industrijske lokacije, o čemer pričajo tudi številne nove naložbe. Iskra Semič se bo prednostno usmerila v razvoj in proizvodnjo energetskih kondenzatorjev, za katere na svetovnih trgih raste povpraševanje,« je o nadaljnjih korakih sporočil Boris Medica.

Velimir Ramušćak, zastopnik sindikata SKEI Semič, selitev ocenjuje kot smiselno potezo: »Ni smiselno, da bi ljudje za minimalno plačo opravljali tako zahtevno ročno delo. Naš cilj je usmeritev v proizvodnjo z višjo dodano vrednostjo.« Pojasnjuje, da gre za proizvode, katerih prodajna cena dosega le nekaj centov.

V Semiču že 50 let delujejo trije proizvodni programi: energetika, elektronika in elementi za odpravo radijskih motenj, t. i. filtri. Cilj podjetja je krepitev programa energetike, ki prinaša višjo dodano vrednost, medtem ko bodo preostala programa postopoma krčili. »Razvoj bo ostal v Semiču, preprostejši del proizvodnje pa selijo v Bosno,« dodaja Ramušćak.

V sindikatu opažajo tudi bistveno boljše vzdušje med zaposlenimi kot pred štirimi leti, ko je podjetje nazadnje zajela stavka. »Delavci radi ostanejo v Iskri. Zaradi pomanjkanja delovne sile so se zvišale tudi plače, zato so mladi kar zadovoljni,« še dodaja sindikalist. Za zdaj tudi ni potrebe po zaposlovanju delavcev iz daljnovzhodnih držav.

