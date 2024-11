novice

Danes je ta dan: Ste namestili zimske pnevmatike?

15.11.2024 | 09:00 | STA

Vozila morajo imeti od danes ustrezno zimsko opremo, torej zimske pnevmatike z dodatno oznako M+S ali letne pnevmatike s snežnimi verigami. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so sporočili z Agencije za varnost prometa (AVP).

Oznake na pnevmatikah (Foto: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa)

Zakon pa dovoljuje tudi nekatere izjeme. Tistim, ki se redko odpravijo na cesto, pa še to v urbanem okolju, zakon dovoljuje tudi uporabo letnih pnevmatik, pod pogojem, da imajo zraven tudi ustrezne verige za pogonski par koles oziroma za eno os v primeru štirikolesnega pogona. Druga izjema pa govori o priobalnem območju, kjer so dovolj letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre.

V zimskem času je v vozilu dobro imeti tudi omelo oz. metlico za sneg, sredstvo za odmrzovanje stekel, strgalo za led, snežne verige in zložljivo lopato za sneg, so poudarili na AVP.

Zimske pnevmatike so bolj varne, predvidljive in oprijemljive v zimskih vremenskih razmerah. To ne velja le v snegu in brozgi, pač pa tudi v dežju pri nizkih temperaturah in na poledenelem vozišču, zaradi specifičnega profila z ostrimi lamelami.

Tudi gumena zmes je bolj elastična pri nizkih temperaturah in zato omogoča boljše prileganje asfaltu in boljši oprijem. S tem pa tudi boljšo vodljivost, učinkovitejše zaviranje in varno pospeševanje.

Sodobne zimske pnevmatike so tudi bolj prilagojene temperaturnim nihanjem, vožnji po suhem asfaltu (tudi v relativno toplih obdobjih), poraba pa se minimalno razlikuje od letnih. Sicer pa je osnovne informacije o oprijemu, porabi oz. energetska učinkovitost in hrupu moč najti na posebni EU oznaki, ki jo mora imeti vsaka nova pnevmatika in je podobna tistim na malih gospodinjskih aparatih, so še pojasnili na AVP.

Na AVP opozarjajo, da so v nekaterih evropskih državah že sprejeli strožje zakone, kjer samo oznaka M+S ni dovolj. V Nemčiji na primer morajo imeti zimske pnevmatike na bočnici vtisnjen še simbol triglave gore s snežinko oz. oznake 3PMSF, kar velja za pravo zimsko pnevmatiko, ki se na snegu in ledu, torej v zahtevnejših zimskih razmerah, obnese bolje kot omenjena klasična oznaka.

Zimske vremenske razmere vplivajo na varnost cestnega prometa, zato je pomembno, da vozniki pravočasno prepoznajo dejavnike, ki povečujejo tveganje za nesrečo, in potem v okviru tega pravilno in pravočasno reagirajo za preprečitev nesreče, so zapisali na AVP. Če je na vozišču sneg ali snežna brozga, voznikom priporočajo prilagoditev varnostne razdalje in hitrosti. Priporočajo jim, da se izogibajo sunkovitim premikom in naglim spremembam hitrosti ter odločnim zaviranjem.

V primeru nižjih temperatur okoli ledišča lahko na mostovih in viaduktih ter drugih izpostavljenih legah vozniki pričakujejo poledico, kar je še posebej zahrbtno ob vožnji iz tunela na viadukt. Vozniki se morajo zavedati, da se v zimskih razmerah podaljša zavorna pot, da lahko pride do zanašanja vozila, da je v primeru nastanka poglobljenih kolesnic zaradi snega oteženo spreminjanje smeri ter da se pod brisalci nabira sneg, s čimer se poslabša vidljivost.

‹ nazaj