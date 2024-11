šport

Gajser pričakovano, nagrade in priznanja tudi Posavcem in Dolenjcem

14.11.2024 | 08:45 | STA



Ljubljana - Zvezdnik motokrosa Tim Gajser je tudi v letu 2024 postal slovenski motošportnik leta. Na včerajšnji slavnostni prireditvi krovne zveze AMZS v Ljubljani so poleg glavne nagrade večera podelili še številna priznanja za dosežke v mednarodni in domači konkurenci v sezoni 2024.

Foto: AMZS/Damjan Končar

Izbor Gajserja ni presenečenje, saj večkratni svetovni prvak elitnega razreda MXGP zadnje desetletje redno dobiva takšno priznanje. Letošnje je zanj že jubilejno deseto v nizu, v letu 2024 si ga je prislužil z naslovom svetovnega podprvaka razreda MXGP, bil pa je tudi član reprezentance, ki je na pokalu narodov v Matterley Basinu dosegla sedmo mesto, kar je najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini teh tekmovanj.

Gajser se je letos do konca boril za naslov prvaka, bil do zadnje četrtine sezone na prvem mestu, a je potem Španec Jorge Prado začel razliko manjšati, Gajserja prehitel in naslov potrdil na zadnji dirki sezone na domačem terenu v Španiji.

"Letos se prireditve nisem mogel udeležiti zaradi zgoščenega urnika. Rad bi se zahvalil AMZS za nagrado športnik leta. To mi veliko pomeni, je dobra motivacija za naprej. Čestitam vsem prejemnikom nagrad, vsem, ki so uresničili cilje v letošnji sezoni, želim pa tudi vso srečo in brez poškodb v letu 2025," je v video nagovoru zbranim v Ljubljani dejal motošportnik leta.

"Naslednje leto bomo spet trdo delali, letošnja sezona sploh na koncu ni šla po mojih željah in ciljih, a tudi biti drugi na svetu je zelo lep rezultat. Motivacija za naslednjo sezono je izredno visoka, mislim pa tudi, da smo letos naredili zelo dober rezultat z reprezentanco. Za nami je uspešna sezona in vsi smo motivirani za naslednjo," je še dodal Gajser.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije Leopold Pungerčar

Poleg glavnega priznanja večera ter nagrad za dosežke na domačih tekmovanjih v športih, ki sodijo pod okrilje AMZS (cestno-hitrostnem motociklizmu, trialu, motokrosu, spidveju in kartingu), so na prireditvi v Festivalni dvorani podelili še posebna priznanja za mednarodne in domače dosežke ter priznanja za najboljše prireditelje dirk.

Za mednarodne dosežke so priznanja za sezono 2024 dobili motokrosisti Gajser za drugo mesto v SP razreda MXGP, Jan Pancar za 13. mesto v istem razredu in Svit Vižintin za osmo mesto na EP razreda EMX85, vozniki kartinga Xen de Ruwe za prvo mesto v srednjeevropskem prvenstvu CEZ, Jure Levar za tretje mesto v srednjeevropskem prvenstvu CEZ Junior, Nik Trobec za drugo mesto v srednjeevropskem prvenstvu CEZ Senior, Anja Gregorčič za prvo mesto v srednjeevropskem prvenstvu CEZ Masters, spidvejist Sven Cerjak za peto mesto na SP razreda SGP3, ter motociklista Marko Jerman za prvo mesto v prvenstvu Alpe Adria v razredu stock 1000 ter Aleš Brzin za prvo mesto v prvenstvu Alpe Adria v razredu 1000 cup. Priznanji pa sta dobili tudi slovenski reprezentanci, motokrosistična v postavi Gajser, Pancar in Jaka Peklaj za sedmo mesto na pokalu narodov ter spidvejska v postavi Cerjak, Tilen Bračko in Gregor Zorko za četrto mesto na EP parov.

Na domači sceni so nagrade za najboljše po posameznih panogah dobili Nejo Habjan, de Ruwe, Gajser, Cerjak in Lovro Setnikar, pri prirediteljih mednarodnih tekmovanj pa AMD Brežice in AMD Krško.

AMZS kot posebne nagrade podeljuje še kristalne čelade, priznanja za pet naslovov državnega prvaka. Letos sta ju dobila motociklista Enej Logar in Tian Krševan.

