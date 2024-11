posavje

Tamara Vonta: Zarote ni

13.11.2024 | 14:25

Krško/Leskovec pri Krškem - Kar nekaj razburjenja je v Posavju povzročila odpoved tradicionalnega martinovanja KD Leskovec pri Krškem. Organizatorji so to storili po napovedi različnih inšpekcij, da bodo obiskali leskovško šolo, če bo prireditev (kot je bilo napovedano) res potekala v njenih prostorih. KD martinovanja ni želelo preseliti v manjšo dvorano in so dogodek, kot omenjeno, raje odpovedali.

Krivca za zastalo situacijo pa so našli tudi v Krčanki Tamari Vonta - ta je, kot smo poročali, na seji krških svetnikov zastavila vprašanje, ali je šola res pravi kraj za takšne prireditve. ''To bi storila še enkrat,'' je zdaj Vonta zapisala na svojem FB profilu.

Tamara Vonta (Foto: arhiv DL)

Njen celotni zapis se glasi:

''Krasni novi svet je tudi tak, da pregorevajo telefoni zaradi odpovedi nekega "martinovanja", ki naj bi ga povzročila.

Ker sem političarka, moram prenesti vse kritike in se sprijazniti tudi z zavajanji in lažmi. Od kogarkoli in kadarkoli, kar ponižno sprejemam.

A naj političnemu pamfletu kulturnikov, ki sem jih vedno in jih tudi bom vedno podpirala (to je nekako moj alterego), dodam nekaj dejstev (zavedajoč se, da je težko zmagati v vsej "resničnosti" FB):

- da, postavila sem svetniško vprašanje v občinskem svetu (v četrtek), če se vodstvu občine zdi primerno, da se tak dogodek organizira v osnovni šoli,

- da, to bi storila še enkrat,

- da, to bom storila vedno v takih primerih (če jih opazim),

- da, to sem opozorila že pri osrednji turistični prireditvi, ki že v naslovu promovira izključno alkohol,

- da, naša toleranca to tovrstne promocije, celo v šoli, je velika (ob dejstvu, da imamo v naši mestni občini, na katero smo vsi tako ponosni, za to na voljo veliko prireditvenih prostorov).

In to je to.

Za ravnanja in dejanja ostalih ljudi ne morem odgovarjati.

Prav tako ne za delo institucij. Kar sem vedno spoštovala.

Zarote torej ni.

Je le za tiste, ki skušajo v vsem in v vseh videti le tisto, kar so globoko ali malo manj globoko v sebi sami. Žal se kakšen tak posameznik znajde tudi v kulturnih društvih, četudi je in bo ostal predvsem politik, ki dosega cilje na ognjenih perutih kulture, ki jih vedno znova neti z drobnimi plameni. Pot ognja pove veliko, le pokukajte. A na srečo večina ljudi ni takih.

P.S. Krasni novi svet je tudi ta, ko ne zaslediš niti besede o tem, kam je izginil denar za urejanje vodotokov. V katero državo. Naš denar. To je nepomembno in nikogar ne zanima. Telefoni ne pregorevajo, ker se večina vrti v ritmu trivialnosti.''

‹ nazaj