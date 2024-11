Kupi komplet unikatnih razglednic in znamk – pomagaj mladim smučarjem

13.11.2024

Pošta Slovenije je v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije pripravila veliko dobrodelno akcijo, s katero ponosno podpirajo razvoj slovenskega športa. 9. oktobra so tako izdali pet različnih kompletov, v katerih so unikatne razglednice in priložnostne znamke, tiskane v omejeni nakladi. Del sredstev od prodaje bo namenjen mladim smučarjem, ki jim bomo s tem skupaj skušali zagotoviti boljše pogoje za treninge in nastope na tekmovanjih.

Pet različnih kompletov razglednic, ki so jih izdali, tematsko pokrivajo praznična voščila (trije kompleti), splošna, celo leto aktualna voščila (en komplet) in motivacijska sporočila (en komplet). Vsak od kompletov vsebuje dve različni razglednici in dve smučarski znamki z nominalama B in D, ki sta bili izdani prav v ta namen.

Vsak kupec kompletov lahko sodeluje v veliki nagradni igri, ki poteka v času dobrodelne akcije od 4. novembra 2024 do 31. januarja 2025. Ob prijavi kupec vnese unikatno kodo, ki je odtisnjena na hrbtni strani kupončka, ki je priložen kompletu.

Osnovno sporočilo dobrodelne akcije je: »Kupi komplet unikatnih razglednic in znamk – pomagaj mladim smučarjem – sodeluj v veliki nagradni igri«. Vsak nakup kompleta pa omogoča sodelovanje v veliki nagradni igri za privlačne nagrade, ki jih podarja SZS.

