FOTO: Kar sedem potic z vsemi točkami

11.11.2024 | 11:00 | M. Ž.

Žužemberk - Bernarda Tomažin iz Podgozda, Anica Šuštar iz Srednjega Lipovca, Mihaela Blatnik iz Ledeče vasi pri Šentjerneju, Jože Senegačnik iz Škofljice, Mari Jakše iz Malega Podljubna, Fani Borštnar iz Tržišča in Saša Urbančič iz Žužemberka so spekli potice, ki so prejele vseh 38 točk na jubilejni, deseti razstavi in ocenjevanju potic v Žužemberku.

Šopek najboljših s presednico DKŽ Suha krajina - Žužemberk Tadejo Lavrič in županom Jožetom Papežem. (Foto: M. Ž.)

Tega so ta konec tedna pripravile marljive članice Društva podeželskih žena Suha krajina - Žužemberk v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Zvezo kmetic Slovenije. Potica je nedvomno ena izmed najbolj priljubljenih slovenskih sladic ter ima posebno mesto v zgodovini in kulturi Slovenije, pa tudi v vsaki slovenski hiši. Pravijo, da je zapisana v naše gene, recepti zanjo se prenašajo iz roda v rod, receptov pa da je toliko kot gospodinj. Pečemo jo ob krstih, porokah, vseh večjih praznikih, sedminah …

V oceno so prejeli 49 potic.

V oceno so tokrat prejeli 49 potic, od tega največ, 24, z orehovim nadevom, sicer pa še šest kokosovih, štiri rozinove, tri orehove z rozinami, dve pehtranovi ter po eno rozinovo z brusnicami, rožičevo, lešnikovo, makovo, ajdovo s skuto, korenčkovo in čebulno s čedarjem. Pod drobnogled so jih vzele dve komisiji, ena je ocenjevala potice z različnimi nadevi, druga z orehovim. Kar 25 potic je bilo zlatih, od tega, kot že zapisano, jih je sedem prejeli vseh 38 točk, 11 srebrnih in 11 bronastih, dve pa sta prejeli zahvalo za sodelovanje.

Najlepše v glinenih potičnikih

Cvetka Lavrič je podala oceno strokovnih komisij.

Kot je v imenu obeh komisij na včerajšnji podelitvi priznanj povedala Cvetka Lavrič, so bile potice različnih oblik in velikosti, najlepše pa so bile tiste, pečene v glinenih potičnikih. »Pri ocenjevanju smo bili v obeh komisijah prijetno presenečeni, saj je bilo veliko potic zelo dobrih z lepo usklajenimi okusi ter primerno nadevanih in odišavljenih. Nekaj potic je prejeli manj točk, ker so bile razpokane, luknjaste s slabo povezanostjo skorje in nadeva. Nekatere so bile preveč zapečene, da je skorja grenila, ali premalo pečene. Posamezne potice so bile s preveč mokrim, pacastim ali presuhim, drobljivim nadevom. Nekaj orehovih potic je bilo žarkih, veliko pa brez značilnega vonja. Pri nekaj orehovih poticah je dodatek kave, čokolade, ruma ali cimeta prevzel osnovni okus nadeva iz orehov, zato vam v bodoče priporočamo, da bolj pazite pri količini dodanih sestavin nadeva,« je opozorila in poudarila, da so ocenjevalci opazili, da se je tekom let kakovost potic občutno izboljšala, kar je plod številnih tečajev, izmenjav izkušenj in seveda truda.

Razstave in ocenjevanje, kot je tudi to v Žužemberku, so izjemnega pomena za ohranjanje tradicije, ki jo tako negujejo društva, dekleta in žene, pa zadnja leta tudi nekateri predstavniki nasprotnega spola. »Vse ste kamenček v tem našem sladkem mozaiku. Vsako leto se naš mozaik širi in iz leta v leto je privlačnejši. Korak za korak postajamo boljši in spretnejši. To velja tudi za peko potic. Hvala vsem, ki jim ni vseeno za potico, ki jim ni vseeno, kako poteka to slavje,« je v nagovoru zbranim dejala predsednica DKŽ Suha krajina – Žužemberk Tadeja Lavrič.

Ponosni na to so tudi v Zvezi kmetic Slovenije, kjer se, kot je izpostavila podpredsednica Nežika Režek, zavedajo pomena in ohranjanja in promocije naših tradicionalnih vrednot, med katere sodi tudi kulinarika. »Vsaka potica nosi v sebi zgodbo, izročilo in toplino domače kuhinje. Prav zato smo danes skupaj, da počastimo trud, kreativnost in ljubezen, ki jo naše članice in člani vlagajo v pripravo te izjemne slovenske jedi.«

Prikupna Daša Kuhelj je zaigrala in zapela.

Častna gostja poslanka Anja Bah Žibert se žal dogodka ni mogla udeležiti, je pa njene besede prenesla Tončka Gnidovec. »Veselila sem se ogleda stvaritev, ki pridejo izpod vaših rok. To niso le dišeče protice, ampak kulinarične mojstrovine in umetnine. Vse to ob dejstvu, da vaša vloga še zdaleč ni omenjena zgolj na gospodinjska dela in da je to le kanček tistega kar počnete. Kmečke žene ste tudi varuhinje družinskih vrednot in tradicije ter pomemben dejavnik pri prenašanje kulturne dediščine. Zaradi vas je moč naroda večja in trdnejša. Izjemne ste. Zato bi bilo prav, da bi vam država znala bolj prisluhniti in ceniti vašo prisotnost in udejstvovanja. Mnogokrat ste dobesedno na nogah od jutra do večera in to ne bi smelo biti spregledano, pa še vedno je in to prevečkrat.«

Zbrane sta nagovorila tudi žužemberški župan in podžupan Jože Papež in Janez Pirc, podelitev, ki jo je povezovala Brigita Lavrič, pa so z nastopom obogatili pesnica Silva Mohorčič, Daša Kuhelj in Tjaša Primc.

