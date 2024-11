Kako doseči energijsko neodvisnost in prihranke?<strong> <br /></strong>

Kako doseči energijsko neodvisnost in prihranke?



9.11.2024

GEN-I Sonce je skupaj z GEN-I zasnoval paket, ki ponovno postavlja energetsko samooskrbo v ospredje, tudi po spremembi zakonodaje in ukinitvi sistema NET metering. Paket Pametna samooskrba omogoča lastnikom hiš maksimalne prihranke, ki lahko zmanjšajo stroške električne energije do 60 %.

Paket vključuje vrhunsko sončno elektrarno, baterijski hranilnik energije, odkup presežno proizvedene elektrike, dobavo elektrike po fiksni in ugodni ceni in pametno upravljanje hranilnika.

Ključne prednosti paketa Pametna samooskrba



Z lastno sončno elektrarno in hranilnikom energije zmanjšate potrebo po nakupu električne energije iz omrežja, kar pomeni, da ste manj izpostavljeni tržnim nihanjem cen. Poleg tega vam GEN-I omogoča pametno upravljanje hranilnika, s čimer lahko dosežete dodatne mesečne popuste.

Ko proizvedete več energije, kot je porabite, presežek enostavno oddate nazaj v omrežje. S samodejnim odkupom presežno proizvedene elektrike vam GEN-I omogoča, da še dodatno znižate mesečne stroške. Če potrebujete elektriko iz omrežja, je cena konkurenčna in fiksna, kar zagotavlja stabilnost stroškov skozi celo leto.

Kombinacija teh tehnologij vam torej omogoča, da prihranite iz treh različnih virov ter dosežete izjemno raven energetske neodvisnosti.

Brezobrestno odplačevanje investicije



Ena največjih prednosti paketa Pametna samooskrba je možnost brezobrestnega odplačevanja investicije. Izbirate lahko med tremi shemami:

- 5-letno odplačevanje z lastno udeležbo, ki vključuje brezplačno zavarovanje in vzdrževanje.

- 7-letno odplačevanje z lastno udeležbo.

- 10-letno odplačevanje brez lastne udeležbe, kar pomeni, da začetnih stroškov ni.

S temi možnostmi lahko investicijo preprosto odplačujete iz prihrankov, ki jih omogoča paket. Tako vaši mesečni stroški ostajajo primerljivi z dosedanjimi stroški, po odplačilu pa ste deležni znatnega znižanja stroškov na računih za elektriko, tudi do 60 %.

Subvencije za lažjo odločitev

GEN-I Sonce vam pomaga tudi pri pridobivanju državne podpore za vašo investicijo. Borzen omogoča pridobitev subvencij za namestitev sončne elektrarne in hranilnika, kar znižuje začetne stroške. V sklopu storitve na ključ GEN-I Sonce poskrbi za vse potrebno – od priprave dokumentacije do oddaje vloge za subvencijo.

Z izbiro paketa Pametna samooskrba boste stopili na pot energetske neodvisnosti, zmanjšali stroške in prispevali k trajnostni prihodnosti. Za več informacij in informativno ponudbo obiščite www.gen-isonce.si in stopite na pot energetske neodvisnosti že danes.

