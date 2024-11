kronika

Svojci pogrešajo 14-letno Tjašo Šinko

8.11.2024 | 14:35 | M. K.

Brežice - Svojci so policijo obvestili, da od torka, 5. 11., pogrešajo 14-letno Tjašo Šinko z območja Brežic. V noči na torek je iz Perišč odšla neznano kam.

Pogrešana Tjaša Šinko

Tjaša Šinko je visoka med 160 in 165 cm, je vitke postave in ima daljše lase rjave barve. Najverjetneje je oblečena v temno modro jopico in obuta v črne športne copate. Pri sebi ima nahrbtnik črne barve.

Policisti vse od obvestila o njenem izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev, vendar jo do tega trenutka še niso našli, so sporočili iz PU Novo mesto. Prosijo vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo policiste na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

