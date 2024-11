gospodarstvo

Delova podjetniška zvezda 2024 tudi Intersocks

8.11.2024 | 08:20 | STA

Brdo pri Kranju - Naziv Delova podjetniška zvezda sta letos prejeli podjetji Duol v kategoriji malih in srednje velikih podjetij ter Kolektor Etra v kategoriji velikih. Nagradi po izboru bralcev Dela so na včerajšnji slovesnosti na Brdu pri Kranju podelili podjetjema Skitti in Intersocks.

Foto: arhiv; spletna stran podjetja Intersocks

V sklopu projekta Delova podjetniška zvezda je uredništvo časnika Delo predstavilo osem nominiranih podjetij, izbranih na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). V kategoriji malih in srednje velikih podjetij so to Duol, Hyla, Mizarstvo Jezeršek, Skitti in Uni&Forma, v kategoriji velikih podjetij pa Danfoss Trata, Intersocks in Kolektor Etra.

Nominirana podjetja so po besedah uredništva na nišnih področjih konkurenčna z lastnim znanjem, specifičnimi in visokotehnološkimi proizvodi, tehnologijami ter storitvami, ki prinašajo višjo dodano vrednost.

Zmagovalca osmega izbora podjetniške zvezde je izbrala strokovna komisija pod vodstvom direktorja medijske hiše Delo Stojana Petriča. Kot je zapisala v utemeljitvi, je podjetje Duol iz Kamnika pod Krimom, vodilno na področju napihljivih struktur, lani ustvarilo rekordnih 14 milijonov evrov prihodkov oziroma skoraj 40 odstotkov več kot leto prej. Pri tem poudarjajo vlaganja v razvoj in raziskave, za katere namenjajo pet odstotkov prihodkov.

Do zdaj so razvili in patentirali tri nove izdelke, razvoj dveh novih pa pravkar zaključujejo. Posebno pozornost namenjajo vlaganjem v energetsko učinkovitost in razvijajo produkt, ki bo energetsko samozadosten z uporabo obnovljivih virov energije. "S tem bodo lahko v svoji tržni niši še uspešnejši in pripravljeni na prihodnost," so poudarili.

Proizvajalec transformatorjev Kolektor Etra iz Ljubljane se po navedbah komisije ponaša z odličnimi izdelki v rastoči panogi. "Zaradi vlaganj v obnovljive vire energije in posodobitev elektroenergetskega omrežja ima knjigo naročil polno že za več let vnaprej, ob tem pa se ponaša z izrednimi poslovnimi rezultati," so izpostavili.

Podjetje je na valu zelenega prehoda lani prihodke od prodaje povečalo za več kot četrtino na 228 milijonov evrov, letos pa bo preseglo cilj 270 milijonov evrov prihodkov. Letos načrtuje 200.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je med najvišjimi v industriji v Sloveniji in EU.

Bralci Dela so v kategoriji malih in srednje velikih podjetij največ glasov namenili podjetju Skitti z Izlak, ki ponuja vse vrste obdelav v kovinski panogi. V kategoriji velikih so za zmagovalca izbrali kočevskega proizvajalca nogavic Intersocks.

Udeležence dogodka je nagovoril minister za finance in podpredsednik vlade Klemen Boštjančič, ki je ocenil, da so uspehi gospodarstvenikov prepogosto preslišani. "Vsaka zgodba, ki jo danes izpostavljamo, je zgodba trdega dela, drznosti in poguma, skratka vrednot, ki so ključnega pomena za napredek in rast vsakega podjetja in tudi širše družbe," je dejal.

V času hitrih gospodarskih sprememb in negotovosti v globalnem poslovnem okolju so inovacije in sposobnost prilagajanja po njegovih besedah ključni dejavniki, ki omogočajo uspeh. "Ponosni smo lahko, da Slovenija premore številna podjetja, ki so pri tem uspešna. S tem ne dvigujete samo ugleda naše države, temveč tudi ustvarjate nove priložnosti in prispevate k našemu skupnemu napredku," je dodal.

Lani je naziv Delova podjetniška zvezda prejelo podjetje RLS Merilna tehnika iz Komende, ki izdeluje senzorje pomika in zasuka za robotsko industrijo, posebno priznanje po izboru bralcev Dela pa podjetje Roto iz Puconcev, ki proizvaja izdelke iz polimerov.

