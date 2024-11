šport

Zmagal Vessi HB in Andrej Košak

5.11.2024 | 14:00 | L. M.

Foto: Tina Orel Podlesnik

Šentjernej - Preteklo nedeljo je v dolenjski zibelki kasaštva potekal jesenski in hkrati zaključni kasaški tekmovalni dan letošnje sezone. Na hipodromu v Šentjerneju je v šestih kasaških dirkah sodelovalo 36 konj kasačev in 14 konj v dirki kmečkih dvovpreg, dogodek pa je bil poseben, ker so ga posvetili dnevu brez biča, da bi dodatno izpostavili etični odnos do konj, ki so srce tega športa. Tako pove Tina Orel Podlesnik iz Kluba za konjski šport Šentjernej.

Štiriletni domači konj Vessi HB je z voznikom Andrejem Košakom prvič »stopil« na zmagovalni oder.

Prav ljubezen do konj, spoštovanje do tekmovalcev in predanost kasaškemu športu so temelji, na katerih Klub za konjski šport Šentjernej, ki naslednje leto obeležuje 140 let od prvih kasaških dirk ter 105 let delovanja kluba, piše svojo uspešno zgodbo in gradi svetlo prihodnost.

Navdušujočo in nepozabno zgodbo je na nedeljski dirki obeležil štiriletni domači konj Vessi HB, ki je z voznikom Andrejem Košakom prvič »stopil« na zmagovalni oder. To je bila njegova prva dirka in prva zmaga. »Vessi HB je z zmago dokazal, da se trdo delo, vztrajnost, trud in zavezanost na koncu obrestujeta, kar služi kot navdih za vse udeležence in ljubitelje kasaškega športa,« pravi Orel Podlesnikova.

Odlični tudi drugi domači konji

Nedeljske kasaške dirke v Šentjerneju so bile zelo obiskane.

Na nedeljski dirki so se odlično odrezali tudi drugi domači konji, ki so s svojimi dosežki dodali poseben pečat tej sezoni.

V drugi dirki je najbolj izstopal konj Vagabund v lasti Žige Rumpreta, ki je kljub svoji odlični predstavi zasedel 2. mesto. Takoj za njim je na 3. mesto pritekel konj Nookie lastnika Roka Hočevarja. V tretji dirki se je predstavil konj Victory Soul Man, lastnika Boštjana Košaka, ki je dosegel 4. mesto. V četrti dirki je konj Paco Rui v lasti Tomaža Novaka pritekel na 2. mesto, medtem ko je konj Planet lastnika Slavka Franka v peti dirki prav tako dosegel 2. mesto. Ti dosežki so odraz predanosti in trdega dela vseh, povezanih s Klubom za konjski šport Šentjernej, ter njihovih konj, ki so s svojim trudom in talentom obogatili to sezono.

Po besedah Orel Podlesnikove so bile nedeljske dirke izjemna predstava, ki je navdušila vse prisotne. Občinstvo je uživalo v napetih trenutkih in tesnih razpletih v ciljni ravnini.

»Organizacija takšnih prireditev ne bi bila mogoča brez podpore vseh sponzorjev, donatorjev in občine Šentjernej. S prispevanjem k organizaciji kasaških dirk se ne podpira le Klub za konjski šport Šentjernej, ampak tudi vse rejce, trenerje in voznike, ki se trudijo ohranjati kasaški šport, ki že več kot stoletje bogati kulturno in športno življenje šentjernejske občine,« še doda članica Kluba za konjski šport Šentjernej.

