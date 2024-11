novice

Nujna medicinska pomoč od danes v dispečerski službi zdravstva

5.11.2024 | 11:45 | STA; M. K.

Metlika/Črnomelj/Trebnje/Novo mesto - Nujna medicinska pomoč štirih zdravstvenih domov na Dolenjskem in v Beli krajini je bila z današnjim dnem, kot smo podrobno že poročali, vključena v dispečersko službo zdravstva. S tem se za uporabnike ne spreminja nič bistvenega, razen tega, da je treba od zdaj za nujno medicinsko pomoč klicati izključno na številko 112.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V Sloveniji delujeta dva dispečerska centra, v Ljubljani in Mariboru. Delo sta začela leta 2018, od takrat pa v svoj sistem, ki vsem prebivalcem daje enake možnosti dostopa do nujne medicinske pomoči, postopoma vključujeta vse enote nujne medicinske pomoči v državi.

Danes so na vrsto prišli tudi zdravstveni domovi na območju Dolenjske in Bele Krajine, ki sodijo pod okrilje dispečerskega centra Maribor - Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Metlika.

Mariborski dispečerski center po besedah njegovega vodje Mihe Brezovnika pokriva območje vzhodne Slovenije. Z današnjo vključitvijo nujne medicinske pomoči štirih dolenjskih in belokranjskih zdravstvenih domov so bili pod njihovo okrilje vključeni še zadnji zdravstveni domovi vzhodne Slovenije, razen Zdravstvenega doma Lendava, kjer še rešujejo vprašanje dvojezičnosti, je povedal.

V Zdravstvenem domu Novo mesto poudarjajo, da za uporabnike z vključitvijo v nacionalno dispečersko službo ne bo bistvenih sprememb, razen tega, da je treba od zdaj v primeru, ko potrebujejo nujno medicinsko pomoč, obvezno klicati na številko 112. Na omenjeni številki bo klic sprejel dispečer mariborskega centra, ki bo po pridobitvi potrebnih informacij aktiviral ustrezno ekipo nujne medicinske pomoči. Slednjo bodo še vedno izvajale ekipe nujne medicinske pomoči posameznih zdravstvenih domov, 24 ur na dan, 365 dni na leto.

