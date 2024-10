gospodarstvo

Nevladniki za ukinitev državnega sekretarja za nacionalni jedrski program

28.10.2024 | 12:40 | STA

Ljubljana/Krško - Predstavniki nevladnih organizacij Greenpeace Slovenija, Umanotera ter Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) so danes pozvali k ukinitvi funkcije državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, ki jo zaseda Danijel Levičar, ter vzpostavitvi demokratične in vključujoče razprave o energetski prihodnosti Slovenije.

Današnja izjava za javnost pred parlamentom (Foto: Greenpeace Slovenija)

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je v izjavi za javnost v Ljubljani opozorila, da tudi po odpovedi referenduma o drugem bloku nuklearke (Jek 2) v parlamentu še vedno vlada kaos. "Nobena stranka ni sprejela nobenih posledic tega skrajno slabega upravljanja, tako referenduma kot resolucije o Jeku 2," je bila ostra.

Poudarila je, da znotraj vlade še vedno ni jasno, kdo vodi morebitno vključevanje Jeka 2 v trajnostne energetske scenarije. To bi moral biti po njenih besedah pristojni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer, a se v njegovo delo vmešava državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Levičar, ki "daje prednost le jedrski novogradnji, skratka, sploh ne upošteva nekih nadaljnjih analiz, nekih nadaljnjih študij in razvoja alternativnih scenarijev".

V tej luči je spomnila na analizo direktorja Elesa Aleksandra Mervarja, ki primerja 11 različnih scenarijev. V analizi med drugim Mervar ugotavlja, da je najcenejši scenarij t. i. scenarij brez Jeka 2 in brez Neka po letu 2043, ki je najbližji približek scenariju iz Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in je tudi 15 milijard evrov cenejši od scenarija z Jek 2 in Nek, je podčrtala.

Okoljski pravnik pri PIC Aljoša Petek je izpostavil, da smo "kljub političnemu fiasku" z referendumom soočeni z nadaljnjim vlaganjem finančnih sredstev in političnih naporov v izvedbo projekta Jek 2. Posebej ga skrbi pobuda za državni prostorski načrt za Jek 2, ki je že v teku, ki je glede na veljavno pravo "zaključni postopek za izgradnjo reaktorja v Sloveniji".

"Iskreno se sprašujem, kako daleč sežejo interesne lovke jedrskega lobija, kako zelo močan pritisk mora vršiti ta lobi nad poslankami in poslanci, da smo soočeni s takšno stopnjo hitenja, politične nespretnosti in nesposobnosti. V jedrskem scenariju nimamo prav nič dodatnih informacij od točke, ko so se poslanci odločili, da referenduma ne bomo izvedli," je dejal. Tudi sam se je zato zavzel za začetek iskrenega pogovora o energetski prihodnosti Slovenije.

Vodja kampanj pri Greenpeace Slovenija Sara Kosirnik je medtem ocenila, da preklic referenduma kaže, da ta res ni nosil nobene teže, a je bila resolucija sprejeta, "kar je očitno zadostna strateška podlaga za nadaljevanje postopkov". "Sprašujemo se torej, kako naj v takšnem ozračju sploh poteka enakovredna razprava o več scenarijih, če so še vedno vse sile usmerjene v to, da se bo projekt Jek 2 zgodil, pa naj stane, kar hoče," je nadaljevala.

Tudi Kosirnik je podčrtala, da Jek 2 ni edina možnost in da je čas, da se začnemo pogovarjati tudi o drugih scenarijih ter da bi se morali vsi procesi in pooblastila v zvezi s tem nemudoma prenesti na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Predstavniki vseh treh nevladnih organizacij so zato odgovorne pozvali, naj naredijo korak nazaj in odprejo strokovno razpravo o energetski prihodnosti Slovenije. Ta mora po njihovem mnenju temeljiti na poglobljeni analizi več scenarijev, potekati mora transparentno, vključujoče in nepristransko. Zato je nujno, da se vse aktivnosti na projektu Jeka 2 zaustavijo, so prepričani. Pri tem je ključni predpogoj, da se nemudoma ukine funkcija državnega sekretarja za nacionalni jedrski program, so pozvali. Ta pospešuje zgolj Jek 2, in je "pravzaprav cokla možni široki razpravi", je sklenila Brecelj.

