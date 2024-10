gospodarstvo

Modiana - nekatere so zaprte

23.10.2024 | 18:30 | STA

Trebnje/Krško - Trgovine z oblačili Modiana, ki se nahajajo v trgovskih centrih družbe Mercator, so od danes začasno zaprte, je Modiana kupce obvestila prek družbenega omrežja Facebook. Gre za poslovalnice v Domžalah, Rogaški Slatini, Krškem, Mariboru, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, centru Supermesto Ptuj, Trebnjem in Kamniku. Razloga za zaprtje niso navedli, je pa portal Siol poročal, da lastnik Modiane, ki je od leta 2016 podjetje Montecristo SL, Mercatorju že dalj časa ne plačuje najemnin in stroškov za poslovalnice, in da se je zato uprava Mercatorja odločila, da najemne pogodbe prekine in trgovine zapre. Preostalih 13 trgovin po Sloveniji medtem ostaja odprtih.

