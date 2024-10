družabno

Mladi kolesarji z Rogličem

23.10.2024 | 11:20 | Renata Mikec

Mladi kolesarji novomeškega Kolesarskega kluba Adria Mobil so se v Novi Gorici udeležili dobrodelnega kolesarskega dogodka Zlati krog s Primožem Rogličem. S prijavninami in dražbo so sodelujoči za Fundacijo Primoža Rogliča zbrali skoraj 50.000 evrov. Primož si je vzel veliko časa za druženje z navijači, podpisal je nešteto dresov, majic in kap, potem ko je 400 kolesark in kolesarjev z njim prekolesarilo skoraj 60-kilometrsko traso na Goriškem. Najbolj navdušeni so bili prav najmlajši novomeški kolesarji, ki jim bo ta dogodek zagotovo še dolgo ostal v najlepšem spominu. Veliki Primož, ki je kolesarsko kariero začel v novomeškem klubu, si je prav zanje vzel največ časa. Klepetali so, mu zastavljali vprašanja in se s svojim vzornikom tudi fotografirali.

