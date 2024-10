dolenjska

SB Novo mesto sledi delovnim oblačilom z inovativno tehnologijo

23.10.2024 | 10:10 | M. K.

Foto: SB Novo mesto

Novo mesto - V Centralnem operacijskem bloku Splošne bolnišnice Novo mesto so ta mesec začeli s testiranjem pametnih omar za sledenje delovnim oblačilom, ki so opremljena s črtnimi kodami in RFID čipi, v skladu z mednarodnim standardom GS1. Trenutno s tem inovativnim sistemom sledijo 200 delovnim oblačilom, ki jih uporablja 20 zaposlenih v Centralnem operacijskem bloku. So prva bolnišnica v Sloveniji, ki uvaja to tehnologijo, kar nam omogoča 100-odstotno sledljivost delovnih oblačil vseh zaposlenih, so sporočili iz SB Novo mesto.

Včeraj so v Splošni bolnišnici Novo mesto, v sodelovanju s predstavniki GS1 Slovenija, izvedli predstavitev delovanja pametnih omar za prevzem in vračilo delovnih oblačil. Ob tej priložnosti je vodstvo bolnišnice na čelu z direktorico doc. dr. Mileno Kramar Zupan gostilo tudi predstavnici podjetja GS1 Slovenija. Implementacija pametnih omar predstavlja pomemben korak v smeri digitalizacije naših procesov, saj omogoča natančno sledenje vsakemu kosu delovnih oblačil – od prevzema s strani zaposlenega, preko pranja v pralnici, do ponovne uporabe, so sporočili. Ta sistem ne le izboljšuje sledljivost in transparentnost, temveč tudi preprečuje izgube ter bistveno povečuje učinkovitost upravljanja zalog oblačil.

S tem inovativnim korakom, ki ga vodi bolnišnična projektna pisarna v sodelovanju s kliničnimi oddelki in podpornimi službami, dvigujejo kakovost svojih storitev ter postavljajo nove standarde v slovenskem zdravstvu, so še zapisali v sporočilu za javnost.

