Zadružna samopostrežba z domačimi pridelki

21.10.2024 | 14:40 | I. V.

Bršljin - Kmetijska zadruga Trebnje-Krka je danes dopoldne v Novem mestu odprla prenovljene prostore poslovalnice Samopostrežbe Bršljin, kjer na več kot 230 m2 prodajnih površin nudijo široko ponudbo izdelkov, ki izhajajo iz lokalnega okolja, kot so sveže sadje in zelenjava lokalnih pridelovalcev, mlečni in mesni izdelki lokalnih ponudnikov pod blagovno znamko Dobrote s Kmetije in druge dobrote lokalnih proizvajalcev.

V ponudbi Samopostrežbe Bršljin je tudi sadje iz lokalne pridelave.

Gre za franšizno trgovino oziroma povezavo med Kmetijsko zadrugo Trebnje-Krka in trgovsko verigo Mercator, tako da je v trgovini možno tudi koriščenje ugodnosti Mercatorjevih Pika kartic

Samopostrežba Bršljin

Kot so poudarili ob odprtju pod sloganom "Vaš lokalni trgovec", želijo približati najboljše pridelke iz domačega okolja ter s tem podpreti slovensko pridelavo in predelavo hrane.

Odprtja trgovine so bile vesele tudi zaposlene trgovke.

