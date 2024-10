dolenjska

Po desetletjih lastna cerkev

21.10.2024 | 18:30 | M. Žnidaršič

Novo mesto - Srbska pravoslavna skupnost je v Novem mestu že desetletja. Leta 1983 je bila ustanovljena pravoslavna cerkvena občina; od takrat bogoslužje in druge verske obrede opravljajo v kapeli na pokopališču v Ločni, ki jo imajo v najemu. V prihodnosti bodo po vseh teh letih prišli do lastne cerkve, ki jo bodo zgradili na koncu ulice Žlebej v Bršljinu.

Paroh Srbske pravoslavne cerkve v Novem mestu Danijel Nikolić (Foto: M. Ž.)

Vrsto let so po besedah paroha Srbske pravoslavne cerkve v Novem mestu Danijela Nikolića iskali lokacijo v dolenjski prestolnici za nekoliko večjo cerkev, saj je omenjena kapela premajhna. Uspeli so najti primerno zemljišče; gre za območje nekdanjega vojaškega strelišča, na katerem občinski prostorski načrt dovoljuje postavitev sakralnega objekta, in ga kupili od zasebnega lastnika. V začetku oktobra sta paroh Nikolić in Urban Kramar, podžupan Mestne občine Novo mesto, s katero pri tem vseskozi sodelujejo, na zboru krajanov Krajevne skupnosti Bršljin, predvsem prebivalcem Žlebeja in Kočevarjeve ulice, predstavila projekt.

Svet krajevne skupnosti in zbrani krajani so gradnjo podprli in niso imeli nobenih zadržkov, izpostavili pa so dostop do gradbišča in pozneje tudi do cerkve, saj ulica – takšna kot je – težke mehanizacije ne prenese.

Že več kot 40 let imajo bogoslužje v kapeli na ločenskem pokopališču, v kateri gostujejo – Cerkev bodo gradili na koncu ulice Žlebej v Bršljinu – Novomeško srbsko kulturno društvo, ki združuje ljudi vseh generacij, že 17 let

