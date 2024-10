dolenjska

Škof Andrej Saje blagoslovil Vstajenje

21.10.2024 | 16:10 | M. L.

Številni verniki so včerajšnji dan preživeli v znamenju vseslovenskega praznovanja misijonske nedelje, ki so jo letos pripravili v župniji Brusnice. To župnijo vodi donedavni dolgoletni misijonar na Madagaskarju Tone Kerin.

Gostitelj misijonskega praznovanja brusniški župnik Tone Kerin je velikodušno in prisrčno pozdravil vse zbrane.

Slovesnosti so se udeležili novomeški škof Andrej Saje, upokojeni novomeški škof Andrej Glavan, direktor Misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar, številni duhovniki in nekateri misijonarji ter množica obiskovalcev.

Slovesno mašo je vodil novomeški škof Andrej Saje. Tone Kerin ga je v svojem začetnem pozdravu, v katerem se je sicer posebej poklonil misijonarjem, primerjal s Soncem in ga imenoval »streha naše hiše krščanske«.

Novomeški škof Andrej Saje je menil, da ljudje ob svojem prenatrpanem urniku pozabljajo na sočloveka.

Škof je v nagovoru dejal, da različnost v skupnosti ni le nek zunanji okvir, ampak je sestavni del krščanskega življenja. »Tistega, ki ni med nami pogrešamo. Krščanska vera se rodi in živi v Cerkvi kot v občestvu. To je še posebej pomembno poudariti danes v času individualizma, ko bolj kot v drugega, svojega soseda, gledamo v svoj telefon in prenatrpan urnik. Mislimo na obveznosti in bližnje pogosto spregledamo, na skupnost, na druge pomislimo takrat, ko kaj potrebujemo,« je med drugim rekel škof Andrej Saje. Zbrane je nagovoril tudi direktor Misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar.

Mašo so popestrili z glasbo pred oltarjem in s petjem cerkvenega zbora ob orgelski spremljavi na koru. Gostujoči zbor, ki se mu je za mikrofonom pridružil tudi Tone Kerin, je pel v malgaščini, v še enem od afriških jezikov je pel eden od misijonarjev, ki je to pesem prevedel pred oltarjem v slovenščino, tako da jo je potem skupaj z njim zapela vsa cerkev. Župnik Tone Kerin je namreč povabil k besedi njega in še nekatere misijonarje.

Slovesnost je spremljala množica.

Po maši v cerkvi so zunaj blagoslovili skulpturo Vstajenje, ki jo je ustvaril akademski slikar, grafik in kipar Andrej Ajdič.

Prvi odlitek šestmetrskega kipa Kristusa stoji v romarskem središču v Medjugorju. Drugi odlitek so postavili leta 2019 v Brusnicah in tega je včeraj v navzočnosti velike zbrane množice v lepem vremenu pozno popoldne blagoslovil, kot rečeno, novomeški škof Andrej Saje.

Blagoslovili so skulpturo Vstajenje.

Po slovesnosti je bila velika gostija, na katero so bili povabljeni vsi zbrani.

