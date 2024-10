kronika

FOTO: Pokalo na dolenjki - v odbojno ograjo, nato nalet, eden v avtobus ...

20.10.2024 | 18:30 | M. K.

V petek, nekaj pred polnočjo, se je zgodila o prometna nesreča na dolenjski avtocesti med obema predoroma v smeri Grosuplja, v kateri je bilo udeleženo več vozil. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega vozila peljala v smeri Grosuplja, ko je zaradi vožnje s preveliko hitrostjo trčila v ograjo in nato z vozilom obstala med obema smernima voziščema avtoceste (na obeh prehitevalnih pasovih). Za njo so v isti smeri pripeljala še tri osebna vozila, od katerih je eno trčilo v njeno vozilo, druga dva voznika pa sta povozila dele vozila, ki so obstali na vozišču. V smeri Ljubljane pa je pripeljala voznica osebnega vozila, ki se je poskušala izogniti trčenju v vozilo, ki je delno obstalo na nasprotnem smernem vozišču in zato odvila desno, kjer je trčila v avtobus, ki je vozil ob njej v isto smer. Po trčenju v avtobus je vozilo odbilo, tako da je trčila še v vozilo povzročiteljice in nato še v ograjo na nasprotni strani. Dve potnici in dve voznici so se v nesreči lažje poškodovale. Zoper povzročiteljico bo uveden prekrškovni postopek, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Foto: PGD Grosuplje

