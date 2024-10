dolenjska

FOTO: Jabolčni zavitek Mari Jakše, Silve Kapš in Fanike Avguštin z vsemi točkami

20.10.2024 | 11:00 | M. Ž.

Dolenjske Toplice - Silva Kapš in Fanika Avguštin iz Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice ter Mari Jakše, članica Društva kmečkih žena Novo mesto, so absolutne zmagovalke 9. državnega in 23. društvenega tekmovanja v pripravi jabolčnih zavitkov. Njihovim zavitkom je komisija pridobila vseh možnih 30 točk.

Jabolčne zavitke z vsemi možnimi točkami so spekle (z leve): Fanika Avguštin, Silva Kapš in Mari Jakše. (Foto: M. Ž.)

Tekmovanje je topliško društvo podeželskih žena tradicionalno pripravilo v sklopu osrednjega jesenskega dogodka Praznik topliškega jabolka, ki ga na tretji vikend v oktobru domača občina organizira v sodelovanju z različnimi društvi. Sicer so tudi letos tako kot lani v oceno prejeli 39 zavitkov, zelo so bili veseli, ker so znova sodelovali tudi najmlajši iz domače osnovne šole in Vrtca Gumbek, zavitki pa so, kot je dejala prva dama društva Metka Zupančič, v Dolenjske Toplice prišle iz celotne Dolenjske ter tudi iz Velenja, in sicer iz Šolskega centra Velenje, in Ljubljane. Skupno so podelili kar 28 zlatih in 9 srebrnih priznanj ter dve zahvali, tekmovali pa so v dveh kategorijah - klasično vlečeno testo in vlečeno testo drugih vrst moke.

Nežika Režek, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije, je v svojen nagovoru poudarila, da je prav vsaka od njih je s svojimi štrudlji prispevala delček te dragocene dediščine, ki povezuje preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. »Štrudlji niso le jed, so zgodba, so del naše kulture, ki so prenesemo iz roda v rod. Zahvaljujem se vsem gospodinjam, ki so vložile svoj čas, trud in ljubezen v pripravo teh izjemnih stvaritev. Vaša domiselnost in predanost so navdih za vse nas,« je dejala.

Najboljše tri zavitke so nato tudi licitirali. Na sliki predsednica DPŽ Dolenjske Toplice Metka Zupančič in njen soprog Anton, prekaljeni licitator sicer suhomesnatih dobrot kračevanja v Meniški vasi.

Iz kvalitetnih sestavin in z ljubeznijo

Presednica ocenjevalne komisije Betka Verščaj je v svojem poročilu zapisala: »Jabolčni zavitek je ena najstarejših, a še vedno najpopularnejša sladica v tem letnem času. Na Dolenjskem skoraj ni nedelje, da ne bi iz kuhinje zadišalo po sveže pečenem jabolčnem zavitku. Komisija je bila nad izdelki navdušena in zadovoljna. Videti je bilo, da so sestavine za zavitke narejene iz kvalitetnih sestavin in z ljubeznijo.«

Fanika Avguštin je tokrat prvič za svoj zavitek dobila vse možne točke, imela pa je že dve zlati in dve srebrni priznanji. Kako ji je tokrat uspelo? »Ponavadi delam vse enako, je pa zelo odvisno od vrste jabolk, najbolje je, da se da tri vrste. Če so bolj sladke, dodaš malo manj sladkorja, sicer je pa obvezna domača pregreta smetana, en vanili sladkor in malo na maslu prepraženih drobtinic,« je v nekaj besedah povzela pripravo. Tudi ona svoje znanje predaja na mlajše rodove, ima namreč tri hčere, ki so že kar vešče, pri peki piškotov pa ji večkrat pomaga najmlajša, štiri leta stara vnukinja.

Članice topliškega društva so sproti pekle jabolčne zvitke.

Mari Jakše, sicer tudi kmetica leta 2018, rada predvsem peče za dušo, rada pa se tudi udeleži različnih tekmovanj in zastopa novomeško društvo kmečkih žena. In to počne zelo dobro, saj redno posega po najvišjih priznanjih. Večkrat je tudi dobila vse točke za jabolčni zavitek. »Doma je kot sladica bil večkrat na jedilniku, zdaj pa manj. Pravijo, da je bilo že dosti sladkega, a ga še vedno naredim (smeh). Skrivnosti pravzaprav ni, uporabljam domačo skuto in smetano, domača jabolka in testo. In če delaš nekaj z veseljem in ljubeznijo, ti uspe,« je dejala.

Pester program, Topličani vabijo tudi danes

Včerajšnje dogajanje je dopoldne nekoliko krojilo slabo vreme, vendar je vse teklo, kot so napovedali, popoldne pa minilo brez kapelj, za dobro razpoloženje so skrbeli tudi Čuki. Med drugim pa so obiskovalci lahko obiskali kmečko in rokodelsko tržnico, si ogledali razstave gob, jabolčnih jedi in peciv, jabolk in čebelarskih vsebin, društvo vinogradnikov je peklo kostanj in v pokušino ponudilo mošt in vino, pa tudi odlično topliško prstavlenu, kot so poimenovali poznano jed na žlico.

»Zjutraj so dali v litoželeznih loncih jed kuhati v peč, zato se pravi, da so prstavl, šli na njivo, popoldne pa je bilo kuhano, pa ni bilo treba nič mešati. Noter je suha svinjina, fižol, krompir, koleraba, koren, čebula in veliko začimb,« so na kratko orisali zbrani okoli kotla.

Ekipa Pelji me, prosim je poskrbela za medeno-jabolčni kotliček.

Letos se je tekmovanja v kuhanju medeno-jabolčnega kotlička udeležila le ena skupina - ekipa »Pelji me, prosim« topliškega društva upokojencev, ki je lani zmagala. Tokrat je pripravila jabolčno čežano, kot je povedal Stjepan Iveković, koordinator skupine prostovoljnih šoferjev, so dali noter jabolka, limonin sok, malo sladkorja in nekaj dišav, cimet, vanili sladkor in seveda med, pa še nekaj skrivnosti.

Danes pa Topličani ponovno vabijo v svojo družbo pred in v kulturno kongresni center na še na zadnji dan Praznika Topliškega jabolka.

‹ nazaj