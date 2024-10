dolenjska

FOTO: Na AC blizu Novega mesta nalet osebnih vozil in tovornjaka

19.10.2024 | 18:50 | M. K.

Foto: Uprava RS za zaščito in reševanje

Pri Darsovi avtocestni bazi v Novem mestu so danes izvedli regijsko vajo za primer množične nesreče na avtocesti. Scenarij je predvideval nalet več osebnih vozil in Darsovega tovornega vozila, kar je zahtevalo sodelovanje večjega števila pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Vaja je potrdila ustrezno pripravljenost pristojnih služb.

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je po scenariju vaje na avtocesti Ljubljana-Obrežje blizu Novega mesta prišlo do naleta več osebnih vozil in Darsovega tovornega vozila. Iz prve prijave nesreče, ki jo je na regijski center za obveščanje podal nadzorni center Darsa, je bilo razvidno, da gre za večjo nesrečo. Na kraj nesreče so bili takoj po prejemu obvestila napoteni novomeški poklicni gasilci, policija in nujna medicinska pomoč iz Novega mesta, ki se ji je pozneje pridružila še trebanjska.

Po prihodu na kraj nesreče je vodja zdravstvene ekipe zahteval aktivacijo prikolice za množično nesrečo, ki je namenjena zagotavljanju dodatne opreme silam za zaščito in reševanje. Zaradi obsega nesreče, v kateri je bilo udeleženih šest osebnih vozil, tovorno vozilo in 14 oseb, sta na pomoč priskočili še dve prostovoljni gasilski društvi, so opisali potek vaje.

Namen vaje je bil po navedbah uprave preveriti ustreznost konceptov zaščite, reševanja in pomoči, ustreznost delovanja sistema za opazovanje, obveščanje in alarmiranje ter praktično izvajanje ukrepov in nalog zaščite in reševanja, ki so predvideni z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti in načrti ukrepanja drugih pristojnih služb.

Na vaji je sodelovalo 50 ljudi iz uprave za zaščito in reševanje, njene novomeške izpostave, novomeškega regijskega centra za obveščanje, regijskih enot civilne zaščite, Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, prostovoljnih gasilskih društev Kamence in Stopiče, Policijske uprave Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo mesto, Zdravstvenega doma Trebnje ter Darsa in njegove novomeške avtocestne baze.

Vajo so uspešno zaključili z vsemi predvidenimi cilji, s čimer so sodelujoče enote pridobile dragocene izkušnje in potrdile svojo pripravljenost za morebitne resnične nesreče večjega obsega, so navedli v upravi.

‹ nazaj