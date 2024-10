šport

Hribar s Kožulom v boj za kolajne

18.10.2024 | 13:00 | STA

Linz - Slovenska namiznoteniška igralca Peter Hribar in Deni Kožul sta v osmini finala moških dvojic na evropskem prvenstvu v Linzu s 3:2 premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr. Njuna tekmeca v borbi za kolajne bosta Avstrijec Maciej Kolodziejczyk in Moldavec Vladislav Ursu, ki sta izločila Darka Jorgića s partnerjem.

Peter Hribar, selektorica Andreja Ojsteršek Urh in Deni Kožul (Foto: NTZS)

Kolodziejczyk in Ursu sta bila s 3:2 (10, 10, -9, -3, 7) boljša od Jorgića in Hrvata Tomislava Pucarja. Če bi slednja ta dvoboj dobila, bi Slovenija že imela kolajno na EP, tako pa bo o njej odločal sobotni četrtfinale.

Hribar in Kožul (v prvem krogu glavnega turnirja sta bila s 3:1 (9, 8, 9, 6) boljša od ukrajinske dvojice Andrija Grebenjuk in Mikita Zavada) sta v osmini finala premagala visoko oviro. Bourrassaud in Dorr sta na svetovni lestvici na 12. mestu med dvojicami, od evropskih parov sta pred njima le njuna rojaka, brata Alex in Felix Lebrun ter Šveda Kristian Karlsson in Anton Kallberg.

"Ne vem, ali sem po včerajšnjem porazu v posamični konkurenci spal eno uro, bolel me je vrat, hrbet ... S Petrom sva si rekla, da se bova borila do zadnje točke. Že v prvem nizu sva občutila, da sta tudi onadva v stresu, vendarle sta bila v vlogi favorita. Nato sva drugega gladko izgubila, v tretjem pa je bilo še 5:5, ampak sva ohranila zbranost in v petem nizu sva zadnjo točko resnično odigrala popolno," je po dvoboju za krovno slovensko zvezo povedal Kožul.

Kot je dodal, sta se držala dogovora pred dvobojem. "Vsa čast Petru, delal je tisto, kar sva se dogovorila, njegova vračanja servisov so bila odlična in verjamem, da je tudi sam začutil, da zmore vrniti krajšo žogico ali daljšo žogico ter mi na ta način pripraviti napad. Dvojice so resnično drugačna igra kot posamični dvoboji in to je bilo res lepo darilo po včerajšnjem grenkem porazu."

Hribar je svojega soigralca dopolnil: "Res dajem vsak svoj atom v namizni tenis. Nekaj časa nisem videl napredka, vendar sem vedel, da sem na pravi poti. Če bi zmagal še na posamičnem dvoboju za uvrstitev na glavni turnir, bi bil to zame res sanjski turnir. Toda to v tem trenutku niti ni pomembno. Biti v četrtfinalu na evropskem prvenstvu v dvojicah je nekaj norega, in da se z Denijem sploh lahko potegujeva za kolajno, je nekaj neverjetnega."

