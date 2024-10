posavje

Potrjeni primeri ptičje gripe tudi v brežiški občini

17.10.2024 | 19:00 | STA; M. K.

Brežice/Ptuj - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na nove primere visoko patogene aviarne influence oz. ptičje gripe pri živalih. Bolezen so tokrat potrdili v dvoriščni reji perutnine na območju ptujske občine in pri treh poginjenih labodih grbcih v občini Brežice.

Labodji vsakdan na brežiški njivi. (Foto: arhiv DL; M. L.)

Takoj so bili izvedeni so bili nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Ta je bila potrjena v dvoriščni reji s 26 živalmi, med njimi so pegatke, kokoši in race. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, da bi preprečili vnos bolezni.

Ptičja gripa je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic. Med njimi se prenaša kapljično, z medsebojnimi stiki med pticami, preko njihovih izločkov in preko okužene krme. Prenos je možen tudi z obutvijo in opremo, ki je bila v stiku z okuženim materialom.

Med znaki, na katere naj bodo rejci pozorni in o tem takoj obvestijo veterinarje, so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov ter povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega. Poudarjajo pa tudi pomembnost zaznave kliničnih znakov, kot so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter pojav živčnih motenj (denimo tresenje in zavijanje glave ter vratu, krči, nekoordinirano gibanje).

Okuženi trije labodi v občini Brežice

Ta teden je sicer zaradi pojava bolezni pri dveh labodih grbcih v občini Ptuj Državno središče za nadzor bolezni že sprejelo posebne ukrepe za območje občin Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju in Hajdina. Danes je bila bolezen potrjena še pri treh poginjenih labodih grbcih v občini Brežice.

UVHVVR poziva sprehajalce, da se izogibajo površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Bolezen se lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki. Če opazijo poginjene vodne ptice, naj pokličejo številko 112.

