Peter Hribar prvi dan EP neporažen

16.10.2024 | 08:10 | STA

Linz - S kvalifikacijskim boji se je v Linzu začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu za posameznike in posameznice. Prvi dan sta bila v slovenskem taboru najbolj zadovoljna Ana Tofant in Peter Hribar, ki sta dobila ob svoja dvoboja, slavila pa sta tudi v mešanih dvojicah, kjer sta se že uvrstila na glavni turnir.

Šmarječan Peter Hribar (Fotografiji: NTZS)

Če kdo, potem sta bila prvi dan kvalifikacijskih obračunov od slovenskih predstavnikov najbolj zadovoljna Tofant in Hribar, ki sta zabeležila tri zmage. Oba sta bila uspešna v svoji kvalifikacijski skupini, v večernem programu pa sta v drugem krogu kvalifikacij mešanih dvojic nekaj težav proti dvojici Elias Hardmeier iz Švice in Nizozemki Shuohan Men imela le v uvodnem nizu, v drugem in tretjem pa sta ves čas prevladovala. Končni izid je bil 3:0 (9, 5, 4), s čimer sta se uvrstila med 32 najboljših mešanih parov v Evropi.

Med posameznicami je Tofantova v skupini 20 najprej premagala Latvijko Sabino Musajevo s 3:0 (6, 5, 7), nato pa Belorusinjo Darjo Kisel s 3:0 (9, 9, 5). V sredo jo čaka še tekma s Čehinjo Zdeno Blaskovo.

Hribar je v skupini 30 v prvem krogu premagal Kestutis Zeimys s 3:0 (9, 5, 8), v drugem pa hudem boju Madžara Benca Majarosa s 3:2 (5, -9, 6, -9, 7). V zadnjem krogu ga čaka še obračun z Izraelcem Natanelom Abramovim, ki je do zdaj oba svoja dvoboja izgubil.

"Majaros je nekaj časa igral v nemški ligi, zdaj igra v Francijo in je bil favorit pred najinim dvobojem. Dejal sem si, da se ga ne smem ustrašiti, in na koncu se je izteklo po mojih željah. Zavedam se, da proti Izraelcu tekma ne bo lahka, verjamem pa, da lahko tudi to tekmo dobim," je dejal Hribar.

V svojem prvem nastopu na članskem evropskem prvenstvu je dobro igro pokazal tudi Brin Vovk Petrovski, ki je v skupini 5 dodobra namučil Avstrijca Andreasa Levenka, ki je zmagal s 3:1 (3, -4, 10, 9). Levenko je bil s 3:0 boljši tudi od Frederica Giarija, s katerim bo v sredo Vovk Petrovski igral za drugo mesto v skupini.

Najboljša slovenska igralka na svetovni lestvici, Sara Tokić, je bila v skupini 18 polovično uspešna. Proti svoji prvi nasprotnici, Alexandri Chiriacovi iz Moldavije, je izgubila z 0:3 (-4, -9, -6), v drugem dvoboju pa je bila s 3:0 (9, 3, 4) boljša od Škotinje Faye Legget s 3:0 (9, 3, 4). V sredo jo čaka še obračun s Tin-Tin Ho iz Anglije, ki je oba dvoboja dobila s 3:0.

S polovičnim uspehom je svoj prvi dan končala tudi Lara Opeka, ki je v skupini 11 izgubila z Bolgarko Cvetelino Georgijeva, s katero je izgubila z 1:3 (-9, -7, 9, -10), nato pa je premagala Estonko Reelica Hanson s 3:0 (6, 8, 8). V sredo jo čaka še dvoboj s Švedinjo Filippa Bergand, ki je s 3:1 premagala Hanson in izgubila z 2:3 proti Georgijevi.

Od nadaljnjega tekmovanja sta se v prvem krogu kvalifikacij mešanih dvojic poslovila Deni Kožul in Sara Tokić. S 3:2 (12, 8, -7, -4, 5) sta ju premagala Finec Benedek Olah in Nizozemka Britt Eerland.

V glavni žreb sta že uvrščena Darko Jorgić in Deni Kožul.

