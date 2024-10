Zagorela zabojnika za smeti

kronika

13.10.2024 | 08:00 | R. N.

Včeraj ob 22.15 sta na Trdinovi ulici v Novem mestu gorela zabojnika za smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili. Zabojnika sta popolnoma uničena, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ob 14.44 je pri naselju Hom, občina Šentrupert, gorelo drevo. Gasilci PGD Šentrupert so ogenj pogasili in drevo razžagali.

