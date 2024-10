posavje

Nevladniki poslance pozvali k zavrnitvi odloka o razpisu referenduma

10.10.2024 | 11:30 | STA

Ljubljana/Krško -

Skupina strokovnjakov in predstavnikov civilnodružbenih organizacij je pred današnjo sejo DZ poslance pozvala, naj zavrnejo odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2). Če referendum bo, se bodo nekatere nevladne organizacije vključile v kampanjo, to pa pričakujejo tudi od vseh parlamentarnih strank.

Direktorica Umanotere Gaja Brecelj je v izjavi za javnost v Ljubljani opozorila, da imajo poslanci danes na mizi "sugestivno in manipulativno" referendumsko vprašanje, do katerega se je negativno opredelila tudi zakonodajnopravna služba DZ, pa so jo povozili. Skrbi jo, kdo bo nosil odgovornost, če bo šlo kaj narobe s projektom. "Celoten proces močno spominja na projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj, ponavlja se vzorec ugrabljene države," je menila.

S tem se je strinjal tudi nekdanji varuh človekovih pravic in predsednik preiskovalne komisije DZ za Teš 6 Matjaž Hanžek. Zagovorniki referenduma bi morali po njegovih besedah najprej povedati, zakaj je tako nujno zapraviti nekaj milijonov evrov za referendum, za katerega pravijo, da ne bo odločal o ničemer. "Če hočejo imeti javno mnenje, naj naročijo javnomnenjsko raziskavo, ki bo mnogo bolje odražala mnenje državljanov kot referendum, ki se ga bo udeležilo tistih 15 odstotkov volivcev," je pozval.

Direktor Mirovnega inštituta Iztok Šori je ocenil, da gre pri referendumu za zlorabo demokratičnega instrumenta. Za resnično demokratično referendum bi morale biti na voljo vse relevantne informacije, nepristranska kampanja, ki je ni pričakovati, "saj je lobi, ki podpira izgradnjo, že pred razpisom referenduma v propagando vložil ogromna sredstva", ter transparentno ravnanje vseh vpletenih, o čemer pa da tudi ni mogoče govoriti, "saj so mnogi nosilci političnih funkcij, ki podpirajo referendum, vključno s predsednikom vlade Robertom Golobom, povezani z energetskimi podjetji, ta pa bodo z gradnjo Jeka 2 največ zaslužila".

Pri referendumu gre za manipulacijo, je dejal tudi predstavnik iniciative Glas ljudstva Jaša Jenull. Če bo do njega prišlo, bodo v njihovi iniciativi volivce pozvali, da se ga udeležijo in glasujejo proti, s tem pa jasno sporočijo, da se "ne pustimo peljati žejne čez vodo, da ne bomo pristali na tako zlorabo demokratičnih mehanizmov za uresničevanje interesov energetskih lobijev".

"Politika le dober mesec dni pred posvetovalnim referendumom volivce pušča brez ocen o tem, kako bo največja poosamosvojitvena investicija, torej Jek 2, vplivala na druge eksistenčno pomembne investicije in sredstva, na primer za javno zdravstvo in šolstvo, skladnejši regionalni razvoj, modernizacijo železnic, na obseg podpore socialno šibkejšim, na pokojnine in dolgotrajno oskrbo, na podporo rabi lokalnih obnovljivih virov energije in na ukrepe za dvig energetske učinkovitosti," je nadaljeval Dušan Plut, geograf in član Sveta za varovanje okolja Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Direktorica za kampanje in komunikacije pri Amnesty International Slovenije Metka Naglič je izpostavila vidik človekovih pravic. "Tudi to, kako država porablja sredstva, je namreč vprašanje človekovih pravic," je poudarila.

Nekdanji državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Zoran Kus je posvaril, da bi bili celotni stroški investicije za Jek 2 bistveno višji kot za sončne elektrarne za enako količino proizvedene energije, cena jedrske elektrike pa bi bila najvišja med vsemi viri. Jek 2 bi lahko že prvo leto po izgradnji pomenil nasedlo investicijo, je dodal.

V Greenpeace Slovenija referendum o Jeku 2 zavračajo predvsem zato, ker jedrska energija s seboj prinaša kopico tveganj in nerešenih vprašanj, je najdražja in najpočasnejša, je povedala vodja kampanj pri tej nevladni organizaciji Sara Kosirnik.

Oster je bil tudi Matjaž Valenčič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije. Kot je podčrtal, bo Jek 2 proizvajal samo 20 odstotkov energije v državi, razogljičiti pa bo treba celotno energetiko.

"Jek 2 je račun brez krčmarja. Verjetno se strinjamo, da preden doma investiramo v stanovanje, hišo, pridobimo vse razpoložljive informacije. Jek 2 pa je domišljijska hiša, za katero ne vemo, kdo jo bo gradil, kako bo velika, koliko bo stala in kako jo bomo plačali," je povzel okoljski pravnik pri PIC - Pravnem centru za varstvo človekovih pravic in okolja Aljoša Petek.

"Preden se odločimo za nakup izdelka, preberemo deklaracijo, pri Jeku 2 deklaracije ni," ga je dopolnila direktorica Cipre Slovenija Špela Berlot Veselko.

Predsednik Eko kroga Jure Vetršek pa je opozoril, da bo Slovenija v primeru odločitve za Jek 2 naslednjih 100 let ali več popolnoma odvisna od prodajalca zaradi vzdrževanja.

