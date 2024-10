kronika

FOTO: Strelcu iz Kerinovega Grma zaplenili v gozdu skrito orožje

9.10.2024 | 11:20 | M. K.

Včeraj smo poročali o streljanju na območju Kerinovega Grma; osumljenec je streljal v zrak, s svojim ravnanjem povzročil splošno nevarnost in pobegnil. Policisti so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca, našli in zavarovali so večje število tulcev in v okviru preiskave ugotavljali vse okoliščine. Včeraj v dopoldanskih urah so 26-letnega osumljenca izsledili, prijeli in mu odvzeli prostost.

Zaplenjeno orožje (Foto: PU Novo mesto)

Z intenzivnim zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi so popoldne v gozdu med Gorico in Drnovim, več kilometrov oddaljenim od Kerinovega Grma, našli tudi puško, s katero je osumljenec streljal in jo kasneje skril, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti nadaljujejo preiskavo incidenta in ugotavljanje vseh okoliščin. Prav tako nadaljujejo preiskavo napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, saj so posamezniki iz naselja, kot smo poročali, z metanjem kamenja ovirali delo policistov in jim poskušali preprečiti izvedbo nalog, dodajajo na PU. Poškodovan pri tem sicer ni bil nihče, prav tako niso bila poškodovana službena vozila.

