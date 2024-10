kultura

Mezzike zlate v Črni gori

9.10.2024 | 10:40 | M. K.

Foto: KUD Mezzo Novo mesto

Hercegnovi - Med 3.. in 6. oktobrom je v Črni gori potekal IX. Mednarodni zborovski festival Hercegnovi/Montenegro, katerega so se udeležile tudi članice Vokalne skupine Mezzo iz Novega mesta in poleg mešanega Komornega zbora Musica Viva iz Tolmina zelo uspešno zastopale slovenske barve. Na festivalu so v različnih kategorijah sodelovali zbori iz enajstih držav, ocenjevala jih je mednarodna komisija.

Oba slovenska zbora sta se na festivalu odlično odrezala in domov prinesla absolutna prva mesta v kategorijah, v katerih sta tekmovala, Komorni zbor Musica Viva iz Tolmina pa je postal tudi Laureat tekmovanja. Vokalna skupina Mezzo iz Novega mesta je dosegla prvo mesto in zlato priznanje v kategoriji moški/ženski odrasli zbori ter prvo mesto in srebrno priznanje v kategoriji folklorna ljudska glasba. Taki rezultati ponovno dokazujejo, da imamo v Sloveniji vrhunske pevce, zbore in izjemne skladatelje, saj so se vsi udeleženci tekmovanja poleg tujih del predstavili tudi z glasbenimi deli domačih skladateljev, so sporočili iz novomeške vokalne skupine.

Svoje zveste poslušalce ob tem vabijo na svoje koncertne večere tudi v letu 2025, ko bodo pevke praznovale 15. obletnico delovanja društva KUD Mezzo Novo mesto.

